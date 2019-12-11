Повний місяць у грудні: астрологи попереджають про небезпеку

Астрологи попереджають про небезпеку, яке може підстерігати під час повного місяця в грудні. Настане воно в четвер, 12 грудня, о 7:15 ранку. Згідно легенд, повню в грудні називають "повня довгої ночі" або "холодним повним місяцем", так як саме в грудні воно максимально близько до дня зимового сонцестояння.

Повня в грудні настане у Знаку Близнюків і під впливом сприятливого аспекту Меркурія і Сатурна.

Що кажуть астрологи

Як пояснюють астрологи, в цей день можливі кардинальні внутрішні зміни і приємні сюрпризи, однак буде відчуватися загальна напруженість і мирна обстановка може перетворитися в ризиковану і навіть критичну.

В голову лізтимуть негативні думки, які будуть отруювати свідомість. Щоб уникнути нав'язливих думок про погане, астрологи радять перемкнутися на щось нейтральне, а глобальні роздуми відкласти на потім.

В цей день люди можуть відчути невизначену тягу до алкоголю, що може призвести до дуже непередбачуваних негативних наслідків. Від відвідування барів і серйозних узливань у цей день краще відмовитися. Може також з'явитися відчуття пригніченості, сильного хвилювання, дратівливості, гніву, туги.

Виходячи на вулицю варто тепліше одягнутися, так як саме 12 грудня є ризик підхопити застуду і відчути загострення хронічних захворювань. День варто провести в приємних заняттях, милуючись на прекрасне і не втрачати самовладання.

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