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На полицях магазинів Європи з'явилися українські смаколики: де їх купити

У Європі просувають українські товари (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На полицях європейських магазинів все частіше стали з'являтися смаколики українського виробництва. Наші продукти з акціями стартували в Польщі, Італії, Естонії. А тепер до популяризації українських товарів долучилися Грузія та Данія.

Про цю новину повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Де знайти товари українського виробництва

У Грузії смаколики можна знайти в 12 магазинах мереж Carrefour, Spar, Nikora та інших. Товари позначені спеціальними наклейками, які привернуть увагу покупців.

У Данії продукти вже є в мережі COOP. Там вже була презентація українських вин. Восени планується істотне розширення асортименту українських товарів на ринку цієї країни.

У країнах Європи популяризують українські продукти (фото: facebook.com/UkraineMFA)

Відзначимо, що в Італії акція називалася "кращі українські бренди до Дня Незалежності України" і проводилася в Mix Markt. У Польщі це були "Дні української кухні" в Carrefour Polska, а в Естонії провели відразу дві акції "Купуй українські товари" та "Підтримай Україну" в мережах RIMI і MAXIMA.

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