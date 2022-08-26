UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На полках магазинов Европы появились украинские вкусности: где их купить

В Европе продвигают украинские товары (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На полках европейских магазинов все чаще стали появляться вкусности украинского производства. Наши продукты с акциями стартовали в Польше, Италии, Эстонии. А теперь к популяризации украинских товаров присоединились Грузия и Дания.

Об этой новости сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Где найти товары украинского производства

В Грузии вкусности можно найти в 12 магазинах сетей Carrefour, Spar, Nikora и других. Товары обозначены специальными наклейками, которые привлекут внимание покупателей.

В Дании продукты уже есть в сети COOP. Там уже была презентация украинских вин. Осенью планируется существенное расширение ассортимента украинских товаров на рынке этой страны.

В странах Европы популяризируют украинские продукты (фото: facebook.com/UkraineMFA)

Отметим, что в Италии акция называлась "Лучшие украинские бренды ко Дню Независимости Украины" и проводилась в Mix Markt. В Польше это были "Дни украинской кухни" в Carrefour Polska, а в Эстонии провели сразу две акции "Покупай украинские товары. Поддержи Украину" в сетях RIMI и MAXIMA.

Читайте также, сколько и на что украинцы стали тратить во время войны.

Прочитайте также, какие хитрости используют интернет-магазины, чтобы люди чаще делали покупки.

Читайте РБК-Украина в Google News
продукты