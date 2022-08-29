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Полк ССО "Азов" оголосив про набір бійців: як вступити

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Понеділок 29 серпня 2022 17:02
Полк ССО "Азов" оголосив про набір бійців: як вступити Як стати бійцем полку "Азов" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Полк Азов оголосив про новий набір добровольців до підрозділу ЗСУ. Також пропонують військовослужбовцям перевестися в "Азов" з інших підрозділів.

Про це йдеться в повідомленні на YouTube-каналі полку ССО "Азов".

"Запрошуємо на службу в Азовський підрозділ ЗСУ. Нам потрібні добровольці, мотивовані та стресостійкі бійці, які готові повністю присвятити своє життя боротьбі й разом подолати всі перешкоди на шляху до перемоги. Для діючих військовослужбовців є можливість переведення з інших частин", - сказано в повідомленні.

У своєму відео ССО "Азов" показали роботу підрозділу та зазначили, що "Азов" - це велика братерська спільнота близьких за духом воїнів, які об'єднані колективною мотивацією до боротьби та неймовірною жагою до перемог.

"Вірність кожного перевірена боєм, потім, кров'ю і часом. Тут добре знають, що таке честь і гідність, а у своїх душах плекають тільки найвищі моральні якості та кращі людські чесноти. Адже все це і повинна містити в собі благородна мілітаристична еліта, до якої прагне кожен з бійців", - підкреслили в "Азов".

Як вступити в полк "Азов"

Для того, щоб вступити до лав полку ССО "Азов", потрібно заповнити форму-анкету за цим посиланням.

В анкеті потрібно вказати свої особисті дані, відповісти на всі питання і написати контакти для зв'язку. Після обробки всієї інформації з добровольцем зв'яжуться телефоном.

До речі, раніше ми писали про те, хто з українських зірок проміняв сцену на службу в ЗСУ.

А також розповідали про те, що Сенцов поділився історією про те, як йому вдалося потрапити на фронт.

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Азов добровольцы
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