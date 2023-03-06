Полейте такой водой рассаду помидоров, и она скажет вам "спасибо"

Общие правила полива

Первое, что нужно сделать, это отрегулировать частоту орошения рассадного субстрата. В этом вопросе нет конкретной инструкции, потому что многое зависит от температурного режима и состава почвы, в которой растет рассада.

Важно, чтобы полив был равномерным - то есть регулярным. Ведь чередование периодов засухи с переувлажнением почвы ничего хорошего не принесет для растений.

Нельзя допускать пересыхания грунта более чем на одну фалангу указательного пальца. После орошения земля должна быть равномерна и по мере увлажнена, но не представлять собой заболоченную субстанцию.

Какую воду можно и нельзя использовать для рассады

Некоторые огородники используют талый снег для полива, наделяя его поистине "чудодейственными" свойствами. Но этот способ сомнительный и мороки много, а по факту для развития и укрепления иммунитета сеянцев такой полив вряд ли поможет.

Добавление перекиси водорода для полива также мало поможет рассаде. Поскольку при взаимодействии с водой перекись водорода быстро разрушается и совершенно никакой пользы рассаде не приносит.

Поэтому рациональнее всего применять обычную водопроводную воду. Главное, чтобы она была отстояна, то есть ей нужно дать время на испарение хлора.

Использовать кипяченую воду нельзя, ведь она для растений "мертва" и не содержит никаких полезных веществ.

Особая вода для помидоров

Есть одно органическое средство для полива, которое очень любят помидоры. Речь идет об аквариумной воде, в которой обитают домашние рыбки. Такая вода обладает богатым органическим составом и служит своеобразной подкормкой для рассады помидоров.

Поэтому, меняя воду в аквариуме, не торопитесь выливать ее, а поэкспериментируйте. Поливайте часть рассады такой водой и увидите разницу. Рассада точно скажет вам "спасибо".