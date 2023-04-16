Обливной понедельник 2023. Главные традиции в Украине второго дня пасхальных праздников

История Обливного понедельника

С древних времен вода на Пасху считалась целительной, и она приносит счастье и здоровье. Поэтому водой поливали не только себя, но и друг друга, чтобы исцелиться от болезней и обрести здоровье на весь год вперед. Эта традиция связана с весенним очищением.

Рано утром на второй день Пасхи молодые парни ходили по хатам, где жили девушки на выданье и обливали их водой. А девушки в ответ дарили парням писанки - в знак благодарности. Считалось, что облитая водой девушка выйдет замуж намного быстрее.

Если девушка приходила домой с Обливального понедельника сухая - то это считалось позором. А еще - парни выбирали ту девушку, которая ему нравилась. Если он получал от нее подарок - то это был знак симпатии.

Традиции этого дня в разных областях

На Бойкивщине девушки должны приходить домой совсем мокрые - иначе замуж она не выйдет еще год, и кавалеров не будет.

На Сколивщине до сих пор существует традиция дарить парням писанку - за то, что облили водой или же - чтобы не обливали совсем.

В некоторых селах на Подолье девушек обливают водой с духами. А на Закарпатье девушек толкают в речку, потому там они к воде на Пасху близко не подходят. А еще парни могут схватить девушку на руки и отнести к потоку.

На Прикарпатье замужние молодые женщины устраивают у себя на Обливальный понедельник праздник с танцами - на них приходят молодые парни и девушки. За каждый танец девушки дарят парням писанки.

Победителем становился тот, у кого больше писанок и парни стараются посетить как можно больше вечеринок.

На Полесье крестные родители посещают своих крестников и приносят им гостинцы, а на Прикарпатье наоборот - крестники ходят в гости к своим крестным.

Во многих городах традиции на Обливальный понедельник сохранились до сих пор - во Львове часто проводят различные праздничные мероприятия, собираются на танцы, веснянки и гаивки. Однако в 2023 году все эти мероприятия отменены из-за военного положения.

Кроме того, в некоторых странах существуют свои традиции на Обливной понедельник. В Сербии поливают дома, в Боснии и еще нескольких странах - омываются в родниковой воде.

Фото: Так выглядит Обливной понедельник во Львове