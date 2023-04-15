Какой должна быть трапеза на Пасху и что нужно съесть первым: традиции из разных уголков Украины

Пасха считается одним из величайших христианских праздников. В этот день верующие празднуют Воскресение Господне. Очень важна трапеза в святое воскресенье, ведь заканчивается пост и уже можно есть мясные продукты из освященной корзины.

О том, как должен проходить пасхальный завтрак и что нужно съесть первым, рассказываем в материале ниже .

Что нужно съесть первым на Пасху

Суббота в канун Пасхи является последним днем великого поста. Среди верующих принято в этот день употреблять только воду, чтобы очистить тело и душу.

Рано утром в пасхальное воскресенье после того, как священник в церкви спрячет плащаницу Господню и объявит, что Христос Воскрес, пост заканчивается.

Тогда верующие возвращаются домой, накрывают праздничный стол и приступают к пасхальной трапезе. Ее принято начинать с молитвы. Первым нужно съесть освященное яйцо - это символ вечной жизни и преодоления смерти. А уже после него можно есть паски и другие блюда.

Какие особенности разговение в разных уголках Украины

Обряд разговения в разных регионах Украины совершается по-разному. На Подолье, Волыни и Западной Галичине до сих пор сохранился обряд, когда хозяин трижды обходит стол с миской, наполненной освященной пищей.

Затем он разрезает яйца и дает каждому члену семьи кусок, говоря: "Дай нам, Боже, и на тот год дождаться Светлого Воскресения Господня в добром здравии".

На востоке и центре Украины во время пасхального завтрака люди стараются не уронить ни крошки освященных продуктов на пол. Если кусочки все-таки упали, то их обязательно поднимают и сжигают. Издавна считалось, если освященную пищу съест мышь, то превратится в летучую мышь и будет кружить над головой человека, который уронил святое.

Во многих регионах есть обычай биться писанками. Семья собирается за праздничным столом, каждый берет по пасхальному яйцу и слегка бьются ими, чтобы скорлупа треснула. По поверьям, чья яйцо самое крепкое - у того будет счастье и благополучие в течение года

Так украинцы святили пасхальные корзины 100 лет назад в Закарпатье (фото: facebook "Сила рода")

Первые скорлупы освященных писанок бросали в озера или реки. В народе верили, что через неделю они доплывут до умерших и так те узнают о Пасхе.

В Херсонской области на пасхальный стол вместе с едой издавна ставили символическую "могилку". Тарелку наполняли землей с проросшим овсом. Среди ростков выкладывали столько пасхальных яиц, сколько в этой семье покойных родственников. Эту тарелку держали в доме вплоть до поминальной недели.

Строго запрещено было напиваться на Пасху. В народе верили, что кто напьется на разговение, того Бог накажет - этот человек целый год будет ходить как в полусне.