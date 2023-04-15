Не "Христос Воскрес"? Как правильно здороваться на Пасху

Кроме многих других традиций, на Пасху существует еще и особое поздравление. Оно звучит так: "Христос Воскрес", а в ответ должно прозвучать "Воистину Воскрес".

Действительно ли его можно использовать - читайте ниже в материале Styler.

Что означают слова "Христос Воскрес"

По истории праздника, в этот день Сын Божий воскрес из мертвых. В проповеди апостолов говорится о приходе на землю Богочеловека, который искупил от грехов всех людей из-за собственного страдания.

Таким приветствием верующие будто приобщаются к тому, что Иисус Христос воскрес. Говорят, что приветствие - это также способ не только донести частичку радости, но и распространить свою веру.

Слова "Христос Воскрес, Воистину Воскрес" можно услышать еще 40 дней после Пасхи. Считается, что именно на 40 день после смерти душа покидает человеческое тело.

Как правильно здороваться

В христианской православной культуре действительно принято приветствоваться именно словами "Христос Воскрес", а ответ давать - "Воистину Воскрес".

Заведено так, что первым здоровается тот, кто младше. Хотя сейчас это соблюдают не так сильно, ведь человек банально может не знать возраст другого.

Само поздравление также может сопровождаться поцелуем в щечку, хотя это тоже не обязательная традиция.

Напомним, что 16 апреля по православному календарю в Украине отмечают Пасху. В праздничную ночь не будет снят или ослаблен комендантский час. Чтобы избежать провокаций и массовых скоплений людей, украинцев предостерегали от походов в церковь.