Поливали водой и били по лицу. В Хмельницкой области врачи травмировали женщину во время родов, а ребенок попал в реанимацию

В Хмельницкой области во время родов акушеры-гинекологи травмировали роженицу, а ребенок попал в реанимацию. При этом врачи пренебрежительно общались с женщиной и применяли запрещенные приемы для ускорения процесса родов.

Что случилось во время родов и как сейчас чувствует себя мама с ребенком - читайте ниже в материале Styler.

Что произошло на родах

С пятой недели беременности Татьяна стояла на учете в женской консультации в Волочиском роддоме в Хмельницкой области. Поэтому когда в четыре утра 12 июля женщина почувствовала схватки, вместе с мужем поехала в больницу.

Акушер-гинеколог Наталья Безух, принимавшая роды, вела всю беременность Татьяны. По ее словам, никаких жалоб в течение этого времени не было, и беременная прекрасно чувствовала себя.

При осмотре роженицы раскрытие шейки матки было уже на полтора пальца, что означает начало родовой деятельности. Татьяна сказала, что не хочет рожать естественным путем, но ее слова проигнорировали. После этого акушер взяла хирургический инструмент и без уведомления сделала женщине надрез плодного пузыря, чтобы ускорить процесс рождения.

Просьбу Татьяны провести кесарево сечение врачи проигнорировали (фото: instagram.com/tanya_dubyk)

Через несколько часов вскрытие шейки матки было уже девять сантиметров, то есть начались непосредственно роды. Врач ввела Татьяне раствор окситоцина - гормона, способствующего раскрытию шейки матки. Поняв, зачем он, роженица начала отказываться и настаивать на кесаревом сечении.

"Под действием окситоцина схватки начались еще болезненнее. Я долго тужилась, врач и акушерка кричали мне тужиться сильнее, что я и делала, однако плод не выходил. В один момент начали сбегаться другие врачи-гинекологи этого отделения. Всех врачей было пять, также присутствовали другие медработники, медсестры, старшая акушерка и санитарки", - пишет Татьяна в своем Instagram.

Она вспоминает, что на нее кричали, обзывали и укоряли, что она не может сама родить.

Врачи применили запрещенный прием

Когда врачи поняли, что женщина не может самостоятельно родить ребенка, использовали запретный в медицине по всему миру прием Кристеллера.

Его суть заключается в надавливании на живот роженицы, но опасность в том, что в результате может разорваться матка, наступает болевой шок, кровотечение и летальный исход для женщины и ребенка.

"Сказать, что я кричала от боли, не сказать ничего. Я просила кислорода, поскольку не было чем дышать. А горе-врачи вместо того, чтобы дать кислородную маску, начали поливать меня водой и бить по лицу. Я уже чувствовала, что теряю сознание. Говорила это врачам, на что был ответ: "Ничего тебе не будет", - рассказывает Татьяна.

После родов ребенок попал в реанимацию

Женщина смогла родить мальчика, но сразу после родов его забрали в реанимацию. До приезда квалифицированных врачей из Хмельницкого реанимацией ребенка занималась врач, который "впервые проводил реанимационные мероприятия новорожденному ребенку", пишет роженица.

После этого Татьяне разрешили пройти в палату, но, встав с кресла, она начала терять сознание. По ее словам, никто из персонала не помог ей и не предложил кресло или носилки. Муж поймал ее и помог добраться до палаты.

Когда ребенка забрали в реанимационное отделение в детской областной больнице в Хмельницком, муж поехал туда. С Татьяной остались ее родители. В это время женщину не осматривали и не проверяли ее самочувствие.

Какая ситуация сегодня

На сегодняшний день сын Татьяны находится в реанимации уже 49 дней. Как рассказала роженица в комментарии Styler, состояние ребенка остается тяжелым, даже критическим.

"Ребенка фактически вытащили из того мира, когда реанимировали", - говорит она.

Во время УЗИ Татьяне диагностировали внутрибрюшные гематомы, увеличения левой почки, чего раньше не было, и разрыв симфиозного сочленения 11,62 миллиметра при норме пять миллиметров.

Обратившись к другому травматологу, Татьяна получила правильные рекомендации по лечению, которые дали положительный результат. Но все еще женщине нельзя заниматься полноценной физической активностью.

Самочувствие Татьяны после родов улучшилось, а ее сын находится в реанимации (фото: instagram.com/tanya_dubyk)

"Сейчас я самостоятельная, то есть меня не нужно обходить, как нужно было. Ходила также на УЗИ и к гинекологам, но там, к счастью, все хорошо", - рассказывает она.

Татьяна получает психологическую и финансовую помощь от Главного управления Нацполиции Тернопольской области, где она работает.

Горе-врачи предлагали взятку

10 августа Татьяна с мужем наняли адвоката и написали заявление в полицию, чтобы акушерки понесли наказание. Уже через семь дней семье позвонила Наталья Безух, которая принимала роды, и предложила встретиться.

Во время встречи врач предлагала супругам "немалую" сумму денег, потому что "вам будут нужны деньги на лечение, реабилитацию". Вместе с тем медики подчеркнули, что максимальное наказание, которое они могут получить, это увольнение и лишение квалификации. То есть об уголовной ответственности речь не идет.

Акушерки-гинекологи предложили супругам деньги, чтобы закрыть дело (фото: instagram.com/tanya_dubyk)

Татьяна рассказывает, что их аргументами, почему пара должна забрать заявление, это то, что "вы молоды, еще родите", "дети умирают во время родов, так бывает".

"Из их уст это звучало как бы нормой. Конвейер, а я как инкубатор просто, еще себе родит", - рассказывает Татьяна в комментарии Styler.

Сейчас известно, что никто из медицинских работников не отстранен от работы.

Добавим, что мы не смогли дозвониться до самого врача Безух или приемной гинекологического отделения Волочиской больницы. .

Что говорят ведущие гинекологи

На эту ситуацию отреагировала врач-гинеколог Ольга Билоконь. Она написала, что вины женщины в осложнениях нет и обвинять ее в "плохой подготовке к родам" нет смысла.

Она также подчеркнула, что "выдавливание" ребенка запрещено во время родов.

"Такие действия не могут быть оправданы ничем. Никакие действия роженицы во время родов не могут объяснить предоставление такой медицинской помощи. Таких вспомогательных методов просто не существует в современном акушерстве", - написала она.

Скриншоты: instagram.com/doctor_belokon