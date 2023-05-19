Полиция вручила подозрение в мошенничестве медийщику и адвокату Игорю Мизраху

Как сообщили в полиции, фигурант ранее неоднократно попадал в поле зрения стражей порядка по фактам мошенничеств и вымогательств. По одному из последних обвинений дело "черного" политтехнолога в настоящее время слушается в суде. Однако даже это не помешало организации рейдерского захвата мощного предприятия по производству детских продуктов и привлечению финансирования указанной сделки в размере 530 000 долларов США под руководством бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ.

Как установили оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции в состав преступной группировки, кроме организаторов, входили лица, представлявшие силовой блок, адвокаты, нотариусы и даже "уголовный авторитет".

По данным следствия в июле 2022 года с целью незаконного завладения 100% уставного капитала завода детских продуктов в Полтавской области, участники преступной группы путем вмешательства в государственные реестры и изготовление поддельных документов незаконно перерегистрировали предприятие на подконтрольных лиц. В результате таких действий был нанесен ущерб на сумму более 250 млн грн.

Фото: npu.gov.ua

18 мая правоохранители задержали 9 основных членов преступной группировки - организаторов и участников мошеннической схемы - в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве и участии Офиса генерального прокурора полицейские провели более 50 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах.

Изъяли мобильные телефоны, документацию, оружие, патроны, деньги, автомобили, "черновые записи" паспорт гражданина России одного из организаторов преступной группы и другие вещи.

Кто такой Игорь Мизрах

Мизрах является владельцем медиахолдинга "МХП", журнала "Persona.ТОП". Шеф-редактор политического журнала "Рейтинг". До последнего времени, по данным СМИ, Мизрах скрывался в больнице, где ему и вручили подозрение.