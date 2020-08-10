Поліція з мигалками "катає" люксові авто через український кордон: скандальне відео

На кордоні України з Угорщиною на КПП "Лужанка" твориться справжній колапс. Автомобілі по кілька днів стоять у чергах, але дехто знайшов рішення. В мережі опублікували відео, як патрульна поліція "катає" люксові авто, і їх власників відповідно, повз чергу.

Скандальний ролик з заробітками поліції виклав Михайло Чокнадій в Facebook.

Активіст пише, що поліція проводжає "круті" авто через кордон, а в цей час люди по 2-3 дні стоять в черзі на кордоні, на жахливій спеці і без туалетів.

Цікаво, що на авто поліції київська реєстрація.

"Справедливо, що хтось стоїть у черзі 2-3 дні, у жахливу спеку, без туалетів, з дітьми та літніми людьми, а хтось "крутий" на Ягуарі (не безкоштовно) проїжджає за 10 хв. Зверніть увагу, авто поліції на київській реєстрації!" - обурений Михайло.

Активіст зазначив, що багато з тих, хто стоїть днями в черзі, їдуть в Європу на заробітки, щоб прогодувати свої сім'ї в Україні.

На українському кордоні поліція пропускає дорогі авто позачергово (відео: facebook.com/chokinator)

Раніше повідомлялося, що в Угорщині вважають за необхідне збільшити кількість КПП на кордоні з Україною.