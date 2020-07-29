В Угорщині вважають за необхідне збільшити кількість КПП на кордоні з Україною

Фото: КПП на кордоні (dpsu.gov.ua)

Збільшення КПП дозволить поліпшити економічні та туристичні відносини між країнами

Посол Угорщини Іштван Ійдярто вважає за необхідне збільшити кількість контрольно-пропускних пунктів на україно-угорському кордоні. Також між країнами необхідно створити безперервну автомагістраль.

Про це Ійдярто заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ті КПП, які існують на даний момент на кордонах між Україною та Угорщиною, недостатньо для нормального дорожнього руху між країнами.

"Важливо забезпечити наших громадян стількома об'єктами інфраструктури, наскільки можливо. Схоже на те, що навіть наявні два великих контрольно-пропускних пунктів і кілька менших - цього недостатньо", - сказав посол.

Ійдярто зазначив, що для нормальних економічних і туристичних відносин між країнами, потрібно створити необхідну інфраструктуру.

"Безумовно, якщо у вас є прекрасні контрольно пропускні пункти, але жахливі дороги, які ведуть до них, вся ця діяльність є непотрібною. Нам треба говорити про додаткову інфраструктуру, систему доріг. І нам треба говорити про автомагістралі, що проходить між Києвом і Будапештом", - сказав він.

Посол повідомив, що як тільки з'явиться така можливість, відбудеться засідання транскордонної комісії з розвитку прикордонної інфраструктури. Під час засідання комісія повинна буде визначити пріоритетні інфраструктурні інвестиції.

Зазначимо, зараз на кордоні з Угорщиною функціонують п'ять автомобільних пунктів пропуску, а також три залізничних повідомлення.

Нагадаємо, з 15 липня Угорщина дозволила в'їзд для деяких категорій українців.