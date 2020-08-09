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Прикордонники повідомили про черги на українсько-угорському кордоні

Україна, Неділя 09 серпня 2020 16:43
Прикордонники повідомили про черги на українсько-угорському кордоні
Фото: черги з вантажівок (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У черзі на двох пунктах пропуску 350 авто

Прикордонники повідомили про черги на кордоні з Угорщиною. Черги спостерігаються у пунктах пропуску "Тиса" і "Лужанка".

Про це повідомляє прес-центр Західного управління Держприкордонслужби України.

Так, станом на 15:00 на пункті пропуску "Тиса" в черзі стоять 200 автомобілів. На пункті пропуску "Лужанка" - 150 одиниць транспорту.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд поки не планує скасовувати обов'язковий 14-денну самоізоляцію після перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду на кордоні з окупованими територіями.

Нагадаємо, в'їзд на територію України для іноземців на час карантину дозволено лише при наявності полісу страхування: також іноземцям з країн "червоної" зони необхідно буде пройти самоізоляцію через додаток "Дій вдома".

Також повідомлялося, що прикордонники виявили рекордну контрабанду сигарет на майже 7 млн гривень.

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