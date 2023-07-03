Полиция или ТЦК. Адвокат рассказал, кто имеет право разыскивать уклонистов

Мобилизация в Украине продолжается, но в стране есть люди, которые уклоняются от службы в армии.

Адвокат Роман Симутин в своем новом видео рассказал, кто занимается розыском уклонистов в Украине.

Какие законные обстоятельства для розыска

Правозащитник уверяет, что внесение данных призывника о розыске в информационно-поисковую систему МВД "Армор" - это полная профанация.

"Представьте, чтобы кто-то при каких-то обстоятельствах обратился в полицию и попросил объявить кого-то в розыск. Ему бы ответили: "Ты болен? Хочешь, чтобы меня посадили? Где законные основания: постановление следователя об объявлении в розыск, определение суда о задержании и т. д.?" - пишет адвокат.

В настоящее время вносятся в базу только на основании обращения ТЦК о доставке. Не задержание, а именно доставку, предусматривающую исключительно добровольность, а полиция ставит пометку как розыск.

Роман отмечает, что разыскивать должны настоящих уклонистов, которые действительно отказались от своей повестки или не явились, а не кого-либо, чьи ФИО впишут в то обращение о доставке.

Кто может задерживать уклонистов?

Адвокат уверяет, что даже сотрудники полиции не имеют достаточных полномочий, вас задержать по статьям 210, 210-1 КУоАП.

Указанные статьи не представляют угрозы для окружающих и не требуют немедленного прекращения правонарушения путем задержания, применения физической силы и доставкой в ​​отделение.

Именно поэтому полиция и вызывает ТЦК, потому что уже устала отписываться за незаконные задержания.

"Повторюсь, по состоянию на сегодняшний день никаких правовых оснований для задержания, а особенно для применения силы и спецсредств, у структуры ТЦК нет, потому что ее официально не уполномочили для таких действий", - говорит Симутин.

Что делать, если вас задержали?

Ничего не подписывать, не предоставлять свои данные и молчать. А сразу после освобождения - идти в прокуратуру и писать заявление о незаконном задержании и лишении свободы.