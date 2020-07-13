Рада хоче посилити покарання за п'яне водіння

Фото: поліцейський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи схвалили відповідний проект закону №2695 на позачерговому засіданні за основу

В Україні хочуть посилити покарання для водіїв за п'яне водіння. Верховна рада прийняла за основу законопроект №2695.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ у першому читанні підтримали 282 нардепи.

Адмінарешт та штрафи

Проект пропонує дозволити арешт на строк від 10 до 15 діб для причетних до аварії водіїв, які залишили місце ДТП. Таких водіїв пропонують карати 3 400 грн штрафу або позбавленням прав на термін до 6 місяців. Зараз за таке порушення загрожує штраф у розмірі 255 гривень або громадські роботи на 40 годин.

За повторну протягом року їзду без ременя безпеки або мотошлема (для мотоциклістів) пропонують заарештовувати на строк від 5 до 10 діб або позбавленням прав на термін від 3 до 10 діб.

За п'яне водіння у законі передбачений штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням прав на один рік. Повторне протягом року порушення спричинить 20 400 гривень штрафу з позбавленням прав на три роки або адміністративний арешт на строк 10 діб.

Якщо водій протягом року здійснить правопорушення втретє, йому загрожує штраф 40 800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб (теж з позбавленням прав).

Вживання алкоголю або наркотичних речовин після ДТП і до огляду спричинить 20 400 гривень штрафу або арешт на 15 діб з позбавленням прав на термін до трьох років.

Відповідальність за ДТП з жертвами і потерпілими

За ДТП, у результаті якої потерпілий отримав травми середньої тяжкості, планують карати штрафом від 51 до 85 тисяч гривень або арештом на строк до шести місяців (позбавлення прав на 5 років). Зараз же за правопорушення загрожує штраф у розмірі 3 400 до 8 500 гривень.

Такі ж діяння у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння пропонують карати позбавленням волі на термін до 3 років (позбавлення прав від трьох до п'яти років).

У разі смерті потерпілого винуватцю загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років (позбавлення прав на термін від п'яти до восьми років). Якщо жертв кілька - позбавлення волі на термін від 5 до 10 років (позбавлення прав на термін від п'яти до десяти років).

Підкреслимо, покарання посилюється, якщо водій був у стані алкогольного сп'яніння: винуватцю загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років (позбавлення прав на термін від семи до десяти років).

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що ВР сьогодні збереться на ще одне позачергове засідання, щоб розглянути посилення покарань для водіїв за порушення у сфері дорожньої безпеки.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський підтримав посилення покарання за п'яне водіння на тлі смертельного ДТП під Києвом, в якому загинули чотири людини.