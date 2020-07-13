Рада хоче посилити покарання за п'яне водіння

Нардепи схвалили відповідний проект закону №2695 на позачерговому засіданні за основу
В Україні хочуть посилити покарання для водіїв за п'яне водіння. Верховна рада прийняла за основу законопроект №2695.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Документ у першому читанні підтримали 282 нардепи.
Проект пропонує дозволити арешт на строк від 10 до 15 діб для причетних до аварії водіїв, які залишили місце ДТП. Таких водіїв пропонують карати 3 400 грн штрафу або позбавленням прав на термін до 6 місяців. Зараз за таке порушення загрожує штраф у розмірі 255 гривень або громадські роботи на 40 годин.
За повторну протягом року їзду без ременя безпеки або мотошлема (для мотоциклістів) пропонують заарештовувати на строк від 5 до 10 діб або позбавленням прав на термін від 3 до 10 діб.
За п'яне водіння у законі передбачений штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням прав на один рік. Повторне протягом року порушення спричинить 20 400 гривень штрафу з позбавленням прав на три роки або адміністративний арешт на строк 10 діб.
Якщо водій протягом року здійснить правопорушення втретє, йому загрожує штраф 40 800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб (теж з позбавленням прав).
Вживання алкоголю або наркотичних речовин після ДТП і до огляду спричинить 20 400 гривень штрафу або арешт на 15 діб з позбавленням прав на термін до трьох років.
За ДТП, у результаті якої потерпілий отримав травми середньої тяжкості, планують карати штрафом від 51 до 85 тисяч гривень або арештом на строк до шести місяців (позбавлення прав на 5 років). Зараз же за правопорушення загрожує штраф у розмірі 3 400 до 8 500 гривень.
Такі ж діяння у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння пропонують карати позбавленням волі на термін до 3 років (позбавлення прав від трьох до п'яти років).
У разі смерті потерпілого винуватцю загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років (позбавлення прав на термін від п'яти до восьми років). Якщо жертв кілька - позбавлення волі на термін від 5 до 10 років (позбавлення прав на термін від п'яти до десяти років).
Підкреслимо, покарання посилюється, якщо водій був у стані алкогольного сп'яніння: винуватцю загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років (позбавлення прав на термін від семи до десяти років).
Нагадаємо, раніше анонсувалося, що ВР сьогодні збереться на ще одне позачергове засідання, щоб розглянути посилення покарань для водіїв за порушення у сфері дорожньої безпеки.
Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський підтримав посилення покарання за п'яне водіння на тлі смертельного ДТП під Києвом, в якому загинули чотири людини.