П'ять "Лас-Вегасів" і вхід по паспорту: як буде працювати гральний бізнес в Україні

Закон про гральний бізнес в Україні (фото: freepik)

В Україні легалізували гральний бізнес, тепер офіційно дозволено грати в казино, онлайн-покер і робити ставки

Верховна Рада 14 липня у другому читанні прийняла закон про легалізацію грального бізнесу. Цей скандальний закон буде регулювати в Україні діяльність казино, в тому числі й онлайн, букмекерів, лотереї та інтернет-покер.

Законопроєкт №2285-д підтримало 248 нардепів.

Казино будуть в п'ятизіркових готелях і в спецзонах

Казино зможуть розміщуватися в готелях з п'ятьма зірками (для Києва щонайменше 150 номерів, інших міст - 100). Також гральні заклади можуть бути на території заміських комплексів (площа не менше 10 тис. кв. м, що складаються з двох і більше будівель, серед них обов'язково - п'ятизірковий готель), а також на території спеціальних гральних зон.

В Україні поки що планують створення п'яти таких спеціальних "Лас-Вегасів". Їх хочуть будувати за межами населених пунктів або в них (але за межами житлових районів).

Ігрові автомати

Такі зали можна буде ставити в 3,4 і 5-зіркових готелях (мінімальна кількість номерів для Києва - 50, для інших населених пунктів - 25). Ліцензія дається на 250 автоматів, але в одному залі має бути мінімум 50.

Букмекери зможуть працювати онлайн і не тільки

Букмекерські контори зможуть працювати в 3,4,5-зіркових готелях та на іподромі. В інтернеті теж можна зробити ставку, але тільки на реальні події, а ось віртуальні - під забороною.

Які вимоги до гравців

Легальний вік для азартних ігор збільшується з 18 до 21 року. Не дозволять грати також представникам держави-окупанта.

"По паспорту. На вході до грального закладу перевіряють паспорт. Якщо контролюючий орган виявляє, що у цьому закладі грають особи віком до 21-го року, застосовуються або штрафи, або взагалі позбавлення ліцензії", - розповів глава профільного комітету Данило Гетманцев, пише "112 Україна".

Крім того, буде створено спеціальний реєстр людей, яким будуть забороняти грати. Потрапити в реєстр можна самому або за заявою родичів. В першу чергу це робиться для захисту самих ігроманів. В кредит або розстрочку гральні заклади ставки приймати не будуть.

Онлайн-покер

Покерні столи можна розміщувати тільки на базі казино. Тоді як покерні турніри (вид спорту) трактуються в законі як спортивна гра і належать до прерогативи Мінспорту.

Заборони і штрафи

Відеолотерейні термінали та інші пристрої візуалізації будуть під забороною. Наприклад, автомати, що дозволяють робити ставки на результат відеоігор, і такі, що працюють за принципом генератора випадкових чисел.

Реклама на азартні ігри в Україні буде обмежена на все, крім вивісок.

Регулювати ринок азартних ігор буде спеціально створена комісія у складі голови та п'яти членів. Вона буде здійснювати ліцензування, моніторинг і контроль за діяльністю учасників ринку.

Якщо заклад впустить в зал гравці віком до 21 року або буде порушена його ідентифікація, організатора оштрафують на 500 мінімальних заробітних плат (сьогодні 2 361 500 грн).

Ставки на устаткуванні без ліцензії будуть штрафуватися на 1000 мінімальних зарплат (зараз - 4 723 000).

Букмекерів без ліцензії можуть оштрафувати на суму 160 мінімальних зарплат (755 680 грн) за кожну прийняту ставку.

Водночас українці неоднозначно реагують на легалізацію грального бізнесу в Україні. Користувачі мережі залишають суперечливі коментарі під сьогоднішньою новиною:

"А проституцію коли, і що б з касовим апаратом обов'язково";

"Хто шпилив, той і буде шпилити, в казино, покер, спорт і т. д.";

"Найбільш важливий закон про легалізацію грального бізнесу, а так взагалі все добре без цього закону, мабуть, закінчилося б життя;"

Узаконили, те, що завжди було в тіні. Тепер ще треба узаконити проституцію і продаж зброї: все одно це все існує. А так в бюджет - податки та контроль з боку держави".

Раніше ми писали, без якихось складових закон про гральний бізнес в Україні приречений на провал.