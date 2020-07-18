Без поліції: експерт назвала реальний і дешевий спосіб знизити рівень злочинності

Рівень злочинності в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

На рівень злочинності в нашій країні впливають економічні та політичні причини

Рівень злочинності в Україні пов'язаний з безліччю факторів, з якими важко боротися. Але на думку експерта в кримінології, боротися зі злочинністю можна ефективно та дешево, при чому без допомоги правоохоронних органів. Також експерт пояснила причини складної криміногенної обстановки в Україні, та запропонувала простий спосіб побороти зростання злочинності.

На думку юриста-кримінолога Анни Маляр, головною причиною злочинності в Україні є політична та економічна ситуації.

"Якщо ми говоримо про традиційні злочини - в Україні багато причин, чому це відбувається. Це економічні та політичні причини. Крім того, нестабільність. Народ напружений, це нас всіх дратує, і це теж призводить до збільшення злочинності", - заявила юрист в ефірі телеканалу "Україна 24".

На її думку, перший, хто повинен протистояти злочинності, – це Міністерство освіти, через те, що саме вчителі "перші стикаються з людьми, які через декілька років будуть чинити злочини".

"Найдешевший спосіб протистояти злочинності – спортивні гуртки для малозабезпечених підлітків, і ви вже вдвічі зменшите вуличну злочинність", - вважає Маляр.

Нагадаємо, що у МВС хочуть запровадити мережу приватних відеокамер в державну систему.

Також ми писали, що на Прикарпатті "реабілітаційних" центрах незаконно утримували людей.