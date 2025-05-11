Политик в платье, чупакабра и фронт без шлемов: как научиться распознавать фейковые фото

Фото уже не доказательство, а инструмент манипуляции. В соцсетях распространяют фейковые изображения, выглядящие вполне правдоподобно. Они способны посеять панику, изменить мнение и создать вымышленную реальность. Как научиться отличать фейки и манипуляции от правды?
Как научиться распознавать отредактированные и сгенерированные фотографии, чтобы не попасть в ловушку дезинформации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) вместе с Кристиной Карпенко из ОО "Интерньюз-Украина".
Президент Украины в женском платье, танцы политиков на фронте, "настоящие" фото чупакабры... Это что, сон при температуре 39 градусов? Может и так, а возможно, вы только что столкнулись с очередным фотофейком!
Если когда-то фото и видео и были неопровержимыми доказательствами событий, то сейчас точно не стоит доверять всему, что видишь. Ежедневно в сети делятся более 3 миллиардами изображений.
Сколько из них настоящие - посчитать невозможно. Зато возможно научиться распознавать отредактированные и сгенерированные фотографии, чтобы не попасть в ловушку дезинформации. Давайте разберемся, как это сделать.
С помощью фоторедакторов можно легко добавить или убрать детали, а иногда даже изменить целые сцены. Например, к фото человека добавляют элементы, которых там никогда не было: оружие в руках, чужой флаг, эмблему.
Или же - меняют фон. И вот на Крещатике уже фотографируются на фоне не поврежденного Крымского моста, а разрушенной переправы в Балтиморе.
1 фото - отредактированное изображение, 2 - оригинал
Иногда создателям фейков даже не нужно напрягаться - достаточно просто обрезать фотографию или изменить ракурс, чтобы зритель увидел совсем другую историю.
Еще один популярный прием - подделка снимков экрана. Фейковые скриншоты публикаций в медиа, сообщений политиков и даже сообщений из чата ОСМД часто используют, чтобы сделать фейк более достоверным.
Например, в начале полномасштабного вторжения активно распространяли поддельную переписку якобы украинского военного с матерью, где текст имел явные признаки автоматического перевода. Такие фейки использовали, чтобы посеять панику и уныние среди украинцев.
Другой пример - недавний фейк об отключении Starlink в Украине, для подкрепления которого использовали поддельный скриншот статьи известного издания.
Фейковый скриншот "статьи" CNN. Фейковая переписка якобы украинского военного
Развитие искусственного интеллекта вывело производство фейков на новый уровень. Благодаря ИИ можно создать изображения людей, которых никогда не существовало, или вставить лицо известного лица в видео или фото, где оно на самом деле никогда не было.
Листая ленту в соцсетях, вы, наверное, хотя бы раз видели подобные изображения. Обычно с грустными подписями в стиле "Сегодня мой день рождения, а меня никто не поздравил"...
Спойлер: всех этих людей на самом деле не существует. Такие сгенерированные ИИ изображения могут использовать для продвижения страниц, а иногда - и в материалах, дискредитирующих украинских военных и Украину в целом.
Как в этом случае, когда с помощью сгенерированного изображения пропагандисты продвигали фейк о мобилизации украинских подростков.
Другой пример - юмористический TikTok-аккаунт, который выкладывает сгенерированные видео украинских политиков. Хоть автор и добавляет пометку "Сгенерировано ИИ", а ролики на странице имеют явно искусственный вид, подобное видео все равно может ввести в заблуждение. Количество комментариев поддержки под роликами это доказывают.
@kombatnaperedku #олегляшко #зсу #украина #война #позитив #танцы #юмор #славаукраине #чёрнахмарабилахмара оригинальный звук - ПЕТЬЮРА
Чтобы ввести в заблуждение, не всегда нужно создавать новые изображения. Иногда достаточно использовать реальное фото в нужном контексте.
Например, взять фотографию с елочными игрушками из немецкого музея, добавить подпись, что это фото сделано в Украине - и вуаля, очередной фейк российской пропаганды готов к распространению.
Основной способ разоблачить фото- или видеофейк - включить собственное внимание и критическое мышление. Для этого эксперт по цифровой безопасности Алина Элевтерова советует задать себе 5 вопросов:
Если есть сомнения относительно фото, используйте для проверки и цифровые инструменты.
Проверка метаданных: Exif Tool, Exif.tools - поможет узнать, когда и где сделали фото.
Обратный поиск изображений: Google Images, TinEye - ищет похожие изображения в сети.
Проверка на редактирование: FotoForensics - выявляет манипуляции на снимке.
Обнаружение ИИ-генерации: AI or Not, Illuminarty.ai.
Проверка дипфейков: Deepware.
"Но помните: ни один из этих инструментов не дает 100 % гарантии, поэтому важно анализировать изображения в контексте. А лучшим способом противодействия дезинформации остается медиаграмотность", - добавляет Алина Элевтерова.
Чем лучше мы понимаем методы дезинформации, тем сложнее нас обмануть. Не спешите верить любому фото или видео, даже если оно кажется убедительным.
Всегда проверяйте информацию и помните: в эпоху цифровых технологий отличить настоящее от поддельного может быть все сложнее. Но под силу тем, кто развивает собственное критическое мышление.
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Статья создана в рамках проекта "Укрепление правдивости, прозрачности и демократии для противодействия дезинформации", который воплощается ОО "Интерньюз-Украина" при поддержке правительства Канады.