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Ліванський політик у прямому ефірі порівняв українок з жінками легкої поведінки: розгорівся скандал

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Вівторок 14 вересня 2021 20:48
Ліванський політик у прямому ефірі порівняв українок з жінками легкої поведінки: розгорівся скандал Ексміністр Лівану потрапив у скандал (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Колишній міністр екології Лівану Віам Ваххаб, який очолює партію "Аль Таухід Аль Арабі", потрапив у скандал. Зокрема, він порівняв українок та росіянок з жінками легкої поведінки.

Про це інформує Alquds Alarabi Newspaper.

Так, Ваххаб в ефірі місцевого телеканалу пригадав, як обговорював із президентом країни Мішелем Ауном відродження туризму в Лівані.

"Я сказав йому, якщо ми є країною проституції, дозвольте нам ввести 10 тисяч російських або українських жінок", — заявив Ваххаб.

Окрім того, він додав, що президент, почувши таку пропозицію, розсміявся. Також після хвилі критики у соцмережах, партія "Аль Таухід Аль Арабі" намагалася виправдати свого лідера.

Вони заявили, що Ваххаба "неправильно зрозуміли".

"Віам Ваххаб мав на увазі красу жінок із Росії та України, а не щось інше", — йдеться в повідомленні.

Також своєю чергою посольство України в Лівані засудило висловлювання політика.Там наголосили, що слова політика принижують гідність громадян України, тому вимагають публічного вибачення.

Ліванський політик у прямому ефірі порівняв українок з жінками легкої поведінки: розгорівся скандалЛіванський політик у прямому ефірі порівняв українок з жінками легкої поведінки: розгорівся скандал

Ліванський політик образив українських жінок (фото: facebook.com/UkrEmbassyLeb)

Раніше ми повідомляли, що у мережі розгорівся скандал через бирки для немовлят у пологовому будинку.

Також ми писали, що викладачка харківського університету звинуватила керівництво у махінаціях з виплатами.

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