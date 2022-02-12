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Чи корисні домашні яйця: експерти розвінчали популярний міф

Автор: Тетяна Самарук

Усі люди думають, що сільська продукція, є більш якісною і корисною. Однак, якщо це стосується яєць, то це не зовсім так.

Про це повідомляє Ukr.Media.

За словами експерта з Китаю, різниця між домашніми й магазинними яйцями полягає лише в тому, який корм вживають кури. Зокрема, домашні птахи харчуються вільно тим, що знайдуть.

Вони їдять різні бур'яни, кукурудзу та зелень. Тому смак у яєць лише трохи відрізняється, проте різницю помітити складно. Зазначається, що кури на птахофабриках же харчуються спеціальним збалансованим кормом, завдяки якому яйця містять в собі багато мінералів, таких як залізо, магній і кальцій.

А сільська продукція відзначається високим вмістом холестерину, кератину і вітаміну В2.

Чи корисні домашні яйця (freepik)

Однак, експерт каже, що різниця в смаку є практично невідчутною, тому купувати сільську продукцію з думкою про те, що вони корисніші, не варто. До того ж такі яйця зазвичай коштують дорожче, тому покупці часто переплачують просто так.

Як розповів експерт, сільські яйця добре підійдуть для дитячого харчування. А ось ті мінерали, які містяться в магазинній продукції, слід вживати тільки дорослим.

Тому вибирати яйця потрібно виходячи з індивідуальних потреб свого організму.

Раніше ми повідомляли, як зварити яйця круто без каструлі.

Також ми писали, чим відрізняються білі яйця від коричневих.

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