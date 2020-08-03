Корисніше, ніж таблетки: дієтолог назвала ягоду для імунітету і проти зморшок

Дієтолог назвала ягоду, в якій дуже багато корисних властивостей, в тому числі імуномодулюючих. Вона також "бореться" зі зморшками і тьмяним кольором обличчя.

Мова йде про лісову ягоду чорницю, суперякості якої описала в Instagram український дієтолог Світлана Фус.

Вона пише, що в чорниці насправді не дуже багато вітамінів. Вона лише багата вітаміном С (аскорбінова кислота) - 46,9 % добової норми в 100 г ягід і вітаміном К (філлохінон) - 16,1% відповідно.

А ось каротиноїдів (у тому числі - лютеїну і його ізомеру зеаксантину) вкрай мало. Навіть в кабачках і огірках цих важливих компонентів значно більше.

З усім тим у чорниці дуже багато інших корисних властивостей. Найбільш важливим її компонентом є поліфеноли, а саме антоціани, які надають ягоді той самий темно-синій колір.

Антоціани є потужними антиоксидантами, що захищають колаген, зменшують запалення, "борються" із зморшками і тьмяним кольором обличчя⁣⁣⠀

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"Крім того, весь склад ягід чорниці знижує ризик розвитку захворювань нервової системи, серцево-судинних і онкологічних захворювань, а також має гіполіпідемічні, імуномодулюючі та гепатопротекторні властивості⁣", - додала дієтолог.

Також до складу чорниці входить глікозид міртилін. Ця речовина діє як інсулін, який зменшує вміст цукру в крові. Саме тому пагони чорниці входять до складу багатьох протидіабетичних зборів.

Також чорницю використовують при гострому і хронічному розладі функцій травного тракту, особливо при проносі у дітей і дорослих. ⁣

При нормальній переносимості можна з'їсти 200-250 грам чорниці.

"Крім того, здорово заморожувати ягоди, щоб запастися ними і взимку також мати цей цінний продукт у своєму раціоні. Це набагато смачніше і корисніше, ніж таблетки", - резюмувала Світлана Фус.

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