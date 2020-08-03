Полезнее, чем таблетки: диетолог назвала ягоду для иммунитета и против морщин

Диетолог назвала ягоду, в которой очень много полезных свойств, в том числе иммуномодулирующих. Она также "борется" с морщинами и тусклым цветом лица.

Речь идет о лесной ягоде чернике, суперсвойства которой описала в Instagram украинский диетолог Светлана Фус.

Она пишет, что в чернике на самом деле не слишком много витаминов. Она богата лишь витамином С (аскорбиновая кислота) - 46,9 % суточной нормы в 100 г ягод и витамином К (филлохинон) - 16,1% соответственно.

А вот каротиноидов (в том числе - лютеина и его изомера зеаксантина) крайне мало. Даже в кабачках и огурцах этих важных компонентов значительно больше.

Тем не менее у черники очень много других полезных свойств. Наиболее важным ее компонентом являются полифенолы, а именно антоцианы, которые придают ягоде тот самый темно-синий цвет.

Антоцианы являются мощными антиоксидантами, что защищают коллаген, уменьшают воспаление, "борются" с морщинами и тусклым цветом лица⁣⁣⠀

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"Кроме того, весь состав ягод черники снижает риск развития заболеваний нервной системы, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также имеет гиполипидемические, иммуномодулирующие и гепатопротекторные свойства⁣", - добавила диетолог.

Также в состав черники входит гликозид миртилин. Это вещество действует как инсулин, который уменьшает содержание сахара в крови. Именно поэтому побеги черники входят в состав многих противодиабетических сборов.

Также чернику используют при остром и хроническом расстройстве функций пищеварительного тракта, особенно при поносе у детей и взрослых. ⁣

При нормальной переносимости можно съесть 200-250 грамм черники.

"Кроме того, здорово замораживать ягоды, чтобы запастись ими и зимой также иметь этот ценный продукт в своем рационе. Это гораздо вкуснее и полезнее, чем таблетки", - резюмировала Светлана Фус.

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