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На полі в Данії з'явилася 80-метрова тінь українського літака "Мрія": можна побачити навіть з космосу

У Данії на полії зобразили тінь літака "Мрія" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Данії на пшеничному полі зобразили 80-метрову тінь найбільшого літака у світі, українського Ан-225 "Мрія". Тепер літак можна побачити навіть з космосу.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства культури та інформаційної політики.

Зокрема, автор патріотичного арт-об'єкта - український скульптор Микита Зігура.

Як відомо, в лютому внаслідок повітряної атаки російських військових на аеропорт у Гостомелі під Києвом "Мрію" було знищено.

За словами скульптора, літак символ перемоги України та перемоги життя над смертю.

"Так, на превеликий жаль, літак, яким ми пишаємося, був знищений загарбниками, але це не означає, що знищено наш дух і віру у власні сили! Ми все відбудуємо. І літак, звичайно, теж", - поділився Зігура.

Український скульптор створив 80-метрову тінь літака "Мрія" (t.me/mkipu)

Також на полі можна помітити безпілотний літальний апарат та ворожий російський винищувач СУ-27. Їхні тіні автор відтворив у реальному розмірі.

"Перша означає, що небо захищають герої України, а ворожий винищувач свідчить про актуальну реальність, загрозу, яку жителі інших країн бачать лише в новинах", - йдеться у повідомленні.

Український скульптор створив на полі безпілотний літальний апарат та ворожий російський винищувач СУ-27 (t.me/mkipu)

Раніше ми повідомляли, що в Україні почали продавати іграшкові "Джавеліни" і "Мрії".

Також ми публікували сильне фото "Мрії" над Ірпенем за кілька днів до війни.

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Мрия