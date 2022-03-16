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Обов'язково повторимо: сильне фото "Мрії" над Ірпенем за кілька днів до війни

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Середа 16 березня 2022 11:48
Обов'язково повторимо: сильне фото "Мрії" над Ірпенем за кілька днів до війни Фото: Мрія Ан-225 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У мережі згадали історичне фото, зроблене при польоті нашої "Мрії" Ан-225 над Ірпенем. Тепер найбільший у світі вантажний літак зруйнований, як і місто Ірпінь. Але ми все обов'язково відбудуємо після нашої перемоги!

Дивіться нижче в матеріалі Styler той самий знімок.

"Історичне фото за кілька днів до війни: Ірпінь і Антонов 225 "Мрія". Шкода, що повторити такий же знімок в найближчому майбутньому не вийде. Війна відкине прогрес назад на десятиліття", - підписали фото в Facebook dtp.kiev.ua.

Обов'язково повторимо: сильне фото &quot;Мрії&quot; над Ірпенем за кілька днів до війниКористувачі мережі в коментарях пишуть, що "Мрія" - стане символом нашого непереможного духу:

  • "Мрію" треба першим ділом відбудувати. Це буде символом.
  • Ми все відремонтуємо, та побудуємо заново! Головне зберегти життя людей!
  • Щоб був ще крутіше!
  • У нас обов'язково буде нова "Мрія"!

Нагадаємо, що 27 лютого окупанти знищили легендарний Ан-225 "Мрія", який знаходився на аеродромі в Гостомелі.

Відновлення літака коштуватиме більше трьох мільярдів доларів і п'яти років. Але Україна докладе всіх зусиль, щоб ці роботи оплатила держава-агресор.

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Перемога буде за нами! Слава Україні!

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