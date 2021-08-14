У центрі Києва знову влаштували бойовисько: масова бійка потрапила на відео
У Києві через кілька днів після масової бійки на Контрактовій площі тут знову стався конфлікт з розбірками. Кілька молодих людей в центрі столиці біля одного із закладів громадського харчування почали з'ясовувати стосунки за допомогою кулаків, стусанів та метання стільцями.
Про це 14 серпня передає "Х_Київ" у Telegram-каналі.
Інцидент на Подолі трапився у вечірній час біля входу в ресторан "Пуза хата" біля станції метро "Контрактова площа".
Група молодиків жорстоко колошматила одне одного, не звертаючи уваги на відвідувачів закладу на літньому відкритому майданчику. Молоді люди завдавали ударів кулаками, били ногами тих, хто впав на асфальт, а також кидалися стільцями.
Що стало причиною розбірок - невідомо.
Конфлікт зняли очевидці, після чого кадри розмістили в мережі.
Масова бійка на Контрактовій площі в Києві (фото: скріншот)
На ролику видно, що після бійки кілька людей лежали на асфальті, обхопивши руками голову. Над ними схилилися небайдужі, і намагалися надати допомогу.
Молоді люди влаштували бійку на Контрактовій площі біля закладу громадського харчування (фото: скріншот)
Також повідомляється, що на місце події прибули карети "швидкої", а також правоохоронці.
Відео масової бійки можна подивитися за цим посиланням.
У Києві сталася масова бійка на Контрактовій площі (фото: скріншот)
Користувачі мережі обурюються в коментарях, і зазначають, що бійки на Контрактовій площі останнім часом стали відбуватися дуже часто, і ця проблема не вирішується.
- Кожному по 15 діб справних робіт, і я думаю наступного разу подумають двічі, битися чи ні.
- Поділ - чарівно красиве місце. Жахливі тільки ті - хто бухає.
- Вони туди вже цілеспрямовано їдуть...
- Жах звичайно
- Вони там що спеціально для цього збираються?
- Стояв спостерігав з боку, клоуни
- Це вже перетворилося на дуже тупу традицію
- Нічого собі, і таке буває... живу в Києві 13 років, а такого ще не бачила і не чула.
Нагадаємо, що минулого тижня на Контрактовій площі п'яний чоловік чіплявся до перехожих, погрожував молодим людям розправою, а потім підійшов до підлітка і штрикнув його ножем.