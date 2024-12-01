Пол Маккартни прилагает все усилия, чтобы оставаться здоровым после 80: секреты звезды The Beatles

В чем секрет формы и долголетия Пола Маккартни?

В свои 82 года Пол до сих пор выступает с концертами и не собирается завершать музыкальную карьеру.

Исполнитель заботится о своем физическом состоянии. Без этого он не смог бы давать продолжительные концерты. Во время эпизода подкаста SmartLess в 2020 году он рассказал о своих тренировках.

Они включают растяжку, эллиптические упражнения и время от времени бег.

Очень часто музыкант стоит на голове. Он признался, что это его "любимая часть" упражнений.

Пол Маккартни занимается йогой (фото: paulmccartney.com)

Пол Маккартни вегетарианец. Диета - залог здоровья

Пол Маккартни стал вегетарианцем в 1970-х вместе со своей покойной женой Линдой. В 1991 году Линда запустила свой бренд вегетарианской еды, которую можно было приготовить дома в Великобритании.

В 2009 году Пол, Линда и их дочь Стелла запустили акцию "Понедельник без мяса", а два года спустя опубликовали книгу с таким же названием, которая содержала меню на 52 недели года.

"Это было общее решение, и мы никогда не оглядывались назад. Это было замечательно, и мы стали частью вегетарианской революции", - вспоминает артист.

Как показали разные исследования, вегетарианская диета имеет много преимуществ для здоровья. Одна из научных работ показала, что вегетарианцы имели на 22% меньше риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с мясоедами.

Пол Маккартни стал вегетарианцем еще в 1970 году (фото: facebook.com/vegafood.ua)

Почему Пол Маккартни не носит очки? Секрет - йога для глаз

Вам может быть интересно, как это возможно, что Пол Маккартни не носит очки, несмотря на то, что ему 80 лет. Своим орлиным зрением музыкант обязан ай-йоге, которой занимается с конца 1990-х годов.

Этой технике художник научился во время поездки в Индию. Упражнения йоги для глаз включают "пальминг", заключающийся в том, что теплые ладони прикладывают к векам примерно на 10 секунд.

Вы даже можете попробовать очень быстро моргать в течение 10-15 секунд или "увеличить масштаб" - сосредоточиться на объекте вдали, затем перейти к более близкому объекту и двигаться туда-сюда.

Как музыка влияет на здоровье?

Пол Маккартни был одержим музыкой с подросткового возраста. Это могло положительно повлиять на его здоровье. Музыка упоминается как один из способов облегчить симптомы у людей, живущих с деменцией.

Было доказано, что для некоторых людей с деменцией музыкальная терапия улучшает мышление, чувство, восприятие, настроение и поведение.

Метаанализ исследований, опубликованных в 2021 году, выявил 59% снижение риска деменции среди музыкантов (хотя авторы исследования сказали, что необходимы более масштабные исследования).