За покупками з дітьми: з'явилося відео, як "Епіцентр" працює в карантин вихідного дня

В карантин вихідного дня мережа супермаркетів "Епіцентр" змінила порядок роботи, і з 14 листопада по суботах і неділях закрила зали для відвідувачів. Однак покупці все-таки приходять у магазини, роблять замовлення онлайн, і тут же їм виносять придбані товари.

Так, сьогодні вранці в одному з ТЦ у Києві можна побачити черги покупців. Про це передає PavlovskyNews у Facebook.

Також з'явилося відповідні відео і фото.

Як видно на кадрах, в магазині відвідувачів не пускають далі кас у зали. Люди навіть з дітьми приходять у супермаркет, який не закритий і продовжує працювати, але з обмеженнями.

Відео: "Епіцентр" у карантин вихідного дня працює за новими правилами

Вже в приміщенні консультанти "Епіцентру" питають - у кого які покупки, допомагають зробити замовлення онлайн на комп'ютері.

"Куплений товар виносять відразу. Замовлення можна зробити і заздалегідь з дому через інтернет, а потім приїхати й отримати його за номером", - йдеться у публікації.

"Епіцентр" у карантин вихідного дня працює з обмеженнями для відвідувачів (фото: facebook.com/pavlovskynews)

Нагадаємо, днями мережу торгових центрів опублікувала пост, в якому оголосила "72-годинну п'ятницю". Після цього міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився заявою "Епіцентра" щодо карантину вихідного дня і закликав уряд на це відреагувати.

Також у поліції заявили, що контролюватимуть дотримання карантину "Епіцентром" у вихідні дні.