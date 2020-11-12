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Нацполіція контролюватиме дотримання карантину "Епіцентром"

Україна, Четвер 12 листопада 2020 18:19
Нацполіція контролюватиме дотримання карантину "Епіцентром"
Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Мережа супермаркетів "Епіцентр" вирішила змінити порядок роботи під час карантину вихідного дня. Більшість товарів потрібно буде замовляти через інтернет.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, що керівництво мережі вирішило піти на карантинні заходи, визначені Кабінетом міністрів, після розмови з МВС.

"Органи МВС і Національна поліція ретельно проконтролюють, щоб заяви керівництва мережі "Епіцентр" збіглися з їх реальними діями щодо запобігання поширенню епідемії COVID-19", - підкреслив Геращенко.

"Епіцентр" і "Нова лінія" на своїй сторінці в Facebook зазначив, що буде продавати лише товари першої необхідності, прописані ще в літньому розпорядженні Кабінету міністрів. При цьому підкреслили, що не згодні совсеми обмеженнями, які планують ввести в найближчі вихідні.

"Будемо реалізовувати виключно жизненнонеобходимые товари, дозволені постановою Кабміну від 22 липня, до яких належать продукти, засоби гігієни, лікарські препарати та товари медичного призначення. У цей час клієнти також можуть зробити замовлення в інтернет-магазині. Товари можна замовити на доставку або забрати самовивозом в центрах видачі замовлень", - відзначили в "Епіцентрі".

Вранці у четвер міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився заявою мережі торгових центрів "Епіцентр" про карантині вихідного дня. Він закликав уряд на це відреагувати.

Нагадаємо, в середу торгова мережа опублікувала пост, в якому оголосила "72-годинну п'ятницю".

"Продукти у нас є, товари медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне", - написали у пості.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

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