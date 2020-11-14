За покупками с детьми: появилось видео, как "Эпицентр" работает в карантин выходного дня

В карантин выходного дня сеть супермаркетов "Эпицентр" изменила порядок работы, и с 14 ноября по субботам и воскресеньям закрыла залы для посетителей. Однако покупатели все таки приходят в магазины, делают заказы онлайн, и тут же им выносят приобретенные товары.

Так, сегодня утром в одном из ТЦ в Киеве можно увидеть очереди покупателей. Об этом передает PavlovskyNews в Facebook.

Также появилось соответствующие видео и фото.

Как видно на кадрах, в магазине посетителей не пускают дальше касс в залы. Люди даже с детьми приходят в супермаркет, который не закрыт и продолжает работать, но с ограничениями.

Видео: "Эпицентр" в карантин выходного дня работает по новым правилам

Уже в помещении консультанты "Эпицентра" спрашивают - у кого какие покупки, помогают сделать заказы онлайн на компьютере.

"Купленный товар выносят сразу. Заказ можно сделать и заранее из дома по интернету, а потом приехать и получить его по номеру", - говорится в публикации.

В "Эпицентр" в карантин выходного дня работает с ограничениями для посетителей (фото: facebook.com/pavlovskynews)

Напомним, на днях сеть торговых центров опубликовала пост, в котором объявила "72-часовую пятницу". После этого министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился заявлением "Эпицентр" о карантине выходного дня и призвал правительство на это отреагировать.

Также в полиции заявили, что будут контролировать соблюдение карантина "Эпицентром" в выходные дни.