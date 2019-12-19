Безпечна доза: медики розвіяли міфи про найпопулярніший зимовий напій

МОЗ розповіло про зігріваючі властивості глінтвейну (фото: РБК-Україна)

МОЗ не рекомендує вживати глінтвейн та інший алкоголь для того, щоб зігрітися

Міністерство охорони здоров'я попереджає українців про те, що глінтвейн, який активно продають під час різдвяних ярмарків, краще не купувати. Зазвичай люди купують підігріте червоне вино з фруктами і спеціями для того, щоб зігрітися, але думка про зігріваючі властивості глінтвейну є оманливою. Про це МОЗ повідомило на своїй сторінці в Facebook.

За словами МОЗ, серед поширених міфів про глінтвейн є те, що цей алкогольний напій зігріває, розслабляє і він наповнений вітамінами, мінералами і антиоксидантами.

Глінтвейн (фото: facebook.com/moz.ukr)

Глінтвейн за класичним рецептом нагрівають і в ньому повинно залишатися від 7% алкоголю. Цього достатньо, щоб нашкодити організму. Адже безпечної дози алкоголю не існує.

У глінтвейн додають апельсини, яблука і лимони, тому цей напій помилково вважають вітамінним. Насправді, фрукти, які проходять термічну обробку, втрачають значну частину своєї корисності. Адже, чим триваліше термічна обробка, тим менше вітамінів залишається в їжі.

Про розслабленні від напою: алкоголь знижує тиск, через що виникає враження розслабленості. Однак воно оманливе і погіршує здатність логічно і раціонально міркувати.

У МОЗ підкреслили, що алкоголь розширює судини на поверхні тіла, тому виникає ефект тепла. Але внутрішні органи в цей час його втрачають. Втрата тепла з поверхні шкіри і кінцівок на холоді відбувається швидко, а загальна температура тіла знижується. Алкоголь погано впливає на способи терморегуляції. Наприклад, він порушує механізм тремтіння, який допомагає тілу зберігати тепло.

Якщо ви великий любитель зігріваючих напоїв, то зверніть свою увагу на безалкогольний глінтвейн. Якщо ви часто мерзнете, то одягайтеся тепліше, не паліть, не пийте алкоголь. По можливості заходьте в тепле приміщення кожну годину. Ситно поїжте перед виходом на вулицю.