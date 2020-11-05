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Купуйте обігрівачі: на Україну насуваються серйозні морози

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні порадує останніми теплими днями перед різким похолоданням

Погода в Україні найближчими днями ще побалує осіннім теплом і місцями сонячною погодою. Проте вже наступного тижня вдарять морози, і синоптики рекомендують заздалегідь подбати про автомобілі та засоби для обігріву.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, Україну накриє першими морозами в наступну середу, 11 листопада.

"Перші морози, хоч і невеликі, прийдуть до нас з наступної середи, з 11 листопада. Так що, "перевзувайте" автомобілі, перегляньте гардероб, кому потрібно - купіть обігрівач", - попередила синоптик.

Вона зазначила, що до кінця цього тижня температура суттєво не зміниться, хоча на вихідних місцями можливе невелике потепління.

"Але поки що, до кінця тижня, денна температура істотно не зміниться. Завтра, 6-го листопада, буде трохи свіжіше, протягом дні +6 +10 градусів, на Півдні до +12 градусів. В суботу-неділю стане на пару градусів тепліше, +8 +13 градусів. Вітер в п'ятницю буде завивати з північного заходу, можливі сильні пориви. Дощі 6 листопада не прогнозуються. Тумани!" – написала Наталка Діденко.

Карта погоди

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У Києві п'ятниця буде сухою, але можливий сильний вітер і за прогнозом синоптика, температура повітря становитиме +8 градусів.

"У суботу та неділю у столиці утримається суха погода, трохи потеплішає, десь до +10 +12 градусів. А ось з середи, 11 листопада, поступово почне заходити похолодання до невеликих морозів вночі та вдень до +1 +6 градусів", - попередила Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики оновили карти погоди та попередили про затяжні морози.

А також розповідали про те, що Діденко спрогнозувала різку зміну погоди в Україні.

Прогноз погоди
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