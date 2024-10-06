Не покупайте диван, пока не прочтете эти 8 базовых правил

На диване мы спим, сидим, едим, лежим, читаем книги, проводим время с семьей, прячемся от мира за фильмами и пледами, там мы встречаем гостей и празднуем дни рождения. Как выбрать идеальный диван для каждой из этих целей?

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, на какие параметры и особенности нужно обратить внимание при выборе дивана.

Выбрать цель

Перед тем как выбирать диван, определите его цель:

гостевой диван;

диван у обеденного стола в столовой;

диван для всей семьи для вечерних просмотров фильмов и совместного отдыха;

ваш диван в кабинете, где вы можете почитать книгу или поработать.

В зависимости от цели, нужно определить, насколько удобным должен быть диван: мягким или жестким, софой для сидения за столом или удобным местом для отдыха и даже сна.

Когда вы определите цель, вам будет легче понять, какой формы, материала и с какими механизмами вам нужен диван.

Например, для столовой не стоит выбирать мягкий диван с марким покрытием, для всей семьи лучше выбрать диван с мягкой поверхностью и местами для всех. В кабинет подойдет диван средней мягкости и небольшого размера.

Выбрать форму

Если вы знаете цель дивана в комнате, где он будет стоять, следует определиться с его формой.

Если этот диван нужен для приема гостей, выбирайте такой, чтобы всем удобно было сидеть, высота сидений была одинаковой, подлокотники и спинки были комфортными. Для таких целей лучше выбирать простые прямоугольные диваны, достаточно длинные, чтобы разместить всех гостей.

Определить месторасположение

Учитывая форму, подберите место для расположения дивана. При этом учтите, что диван не должен стоять слишком близко к стене, шкафу или окнам. Оставьте достаточно свободного пространства. Также учитывайте размеры комнаты, чтобы к дивану были подходы со всех сторон.

Еще учтите, что диван может делать роль перегородки в комнате. Если вы хотите зонировать пространство, попытайтесь смиксировать мебель так, чтобы диван выполнял и другие функции.

Большой диван для гостей - нужно ли вам именно он или лучше будет более скромный вариант? (фото: Freepik.com)

Сделать точные измерения

Если вы увидели диван в каталоге или на сайте интернет магазина, это еще не факт, что он вам подходит на 100%. Произведите точные измерения свободного места, а также желательно увидеть диван лично перед покупкой.

Важны не только длина и ширина, но и высота. Проверьте, удобно ли вам сидеть и лежать на такой высоте, насколько это высоко от пола. Произведите замеры подушек, чтобы знать, где их хранить в случае необходимости.

Технические моменты

Обязательно проверьте технические моменты. Крепление, конструкция, пружины, механизмы - это главные составляющие дивана. Если он будет скрипеть, не будет надежным или будет иметь поврежденный механизм, диван не доставит вам удовольствия.

Каждая деталь важна. Особенно если вы планируете проводить там много времени.

Не быть произведением искусства

Еще одно важное правило - диван это просто диван, а не произведение искусства. Конечно, он должен вписываться в интерьер и быть красивым, но многие забывают, что главная цель дивана - комфорт. Поэтому абсурдно покупать диван и застилать его пледами, запрещать на нем лежать, пить кофе или чай.

Диван предназначен для отдыха, работы, быта, детей и домашних животных, поэтому учитывайте это, когда планируете покупать замшевый белый диван в гостиную.

Размеры дивана должны соответствовать вашему комфорту (фото: Freepik.com)

Быть из соответствующего материала

Это правило следует из предыдущего. Не забывайте об условиях, в которых вы живете и где стоит диван. Если у вас в квартире живет собака, кот и двое трехлетних детей, странно покупать на кухню идеальный велюровый диван цвета слоновой кости.

Так вы только потратите нервы и время, убирая хаос после всей компании. Поэтому выбирайте практические решения.

Быть уместным для этого дома

Можно выбрать самый лучший диван из самого мягкого и практичного материала, но он совершенно не впишется в вашу квартиру.

Например, по цвету, размеру или форме. В вашей квартире все в стиле минимализм, а диван очень "прованский". Или вы выбираете классику за основу, а идеальный диван в стиле лофт. То же самое с цветами.