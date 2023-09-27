Покровы Пресвятой Богородицы: все традиции и запреты важного праздника

Дата Покровы Пресвятой Богородицы

У Покровы Пресвятой Богородицы дата постоянная. До недавнего времени христиане отмечали праздник ежегодно 14 октября, но после перехода на новый календарь ПЦУ с 1 сентября, праздник Покровы будут отмечать 1 октября.

Стоит отметить, что с 1999 года в Украине в этот же день отмечают День украинского казачества. Традиционно считается, что на Покров в 1942 году была образована Украинская повстанческая армия, поэтому эта дата еще и день УПА.

А с 2014 года - отмечается еще и государственный праздник, День защитников и защитниц. Из-за реформы церковного календаря День защитников и защитниц также перенесли - на 1 октября.

Стоит отметить, что те церкви и приходы, которые еще не готовы перейти на богослужения по новому календарю, могут пользоваться старым - до 2025 года. Это время было дано для плавного перехода.

История праздника

Покровы не входит в число двунадесятых церковных праздников, но считается у верующих очень важным днем. В основу праздника вошли события, которые произошли в Константинополе в начале 10 века.

Согласно легенде, войско древних русов во главе с Аскольдом осаждали тогдашний центр православия Царьград, и жители города вынуждены были искать убежища во Влахернском храме. Они всю ночь молились и произошло явление Пресвятой Богородицы. Она пришла по воздуху в окружении святых, среди которых был Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов.

После молитвы Богородица сняла с головы свой покров (омофор - покрывало в виде широкого шарфа, который женщины носили вокруг шеи) и раскрыла его над людьми. Разразилась сильнейшая буря, которая уничтожила варваров. Но жители города остались целыми и невредимыми - их защитил покров Богородицы.

К украинцам этот праздник пришел после крещения Киевской Руси. Существует несколько версий о том, кто именно из правителей впервые приказал праздновать Покровы Пресвятой Богородицы - Ярослав Мудрый, Владимир Мономах или Андрей Боголюбский.

Запорожские козаки считали Богородицу своей покровительницей и для них Покровы всегда был большим праздником. Именно в этот день они проводили выборы нового атамана.

Почитают этот праздник и военные. Матери и жены воинов обращаются с молитвой к Пресвятой Богородице, чтобы она защитила жизнь и здоровье их сынов и мужей на поле боя.

Традиции Покровы Святой Богородицы

До праздника люди стараются закончить все работы на земле и в поле. Накануне наводят порядок - в доме, во дворах, на грядках. А в сам праздник обязательно устраивают массовые гуляния. На Покровы заканчивается выпас скота.

На Покровы начинают топить печи и стараются использовать дрова из яблони, так как по традиции, именно она может принести тепло на всю зиму.

По утрам люди обязательно ходят в церковь - на праздничное богослужение. Молодые девушки в этот день стараются в церкви поставить свечу у иконы Богородицы, чтобы она подарила им хорошего мужа.

В праздник пекут блины и задабривают ими домовых. По вечерам накрывают столы, а угощениями всегда делятся с бедняками и сиротами.

На сам праздник молодежь собиралась на посиделки, а к девушкам засылали сватов. После Покровы начинали играть свадьбы, регистрировать браки или сообщать о помолвках.

Еще накануне праздника стараются избавиться от всего старого - чаще всего вещи сжигали на костре, так как верили, что этот обряд должен облегчить зиму.

По погоде на Покровы определяли, какой будет зима. Если деревья были уже голые, то зима обещала быть холодной. Если на праздник нет снега, то его не будет до января.

В старину верили, что все сделанное добро в этот день, обязательно вернется сторицей.

Что нельзя делать на Покровы