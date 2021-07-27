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У Дніпрі завершилась реконструкція найстарішої гімназії

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Дніпро, Вівторок 27 липня 2021 14:43
У Дніпрі завершилась реконструкція найстарішої гімназії Фото: в Дніпрі завершилася реконструкція старої гімназії (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі завершилася реконструкція гімназії №33, яка вважається найстарішою у місті. Заклад повністю оновили у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка в Facebook.

"Готова до відкриття найстаріша гімназія Дніпра - №33. Заклад змінився. Зокрема, перепланували їдальню. Її розширили та зробили дворівневою. Обідня зала тепер зможе розмістити у півтора рази більше дітей - майже 250 хлопців та дівчат", - розповів Резніченко.

За інформацією Дніпропетровської ОДА, реконструкція навчального закладу була глобальною. У гімназії зроблено все: від двоповерхового харчоблоку до шкільного подвір’я. Від гімназії старими залишились лише стіни і перекриття.

У Дніпрі завершилась реконструкція найстарішої гімназії

Всюди облаштовані яскраві акценти - тематичні фотошпалери, панно, різнокольорові стіни. Нині завершують розставляти меблі та обладнання.

Найбільші зміни відбулися у їдальні. Харчоблок зробили двоповерховим: у підвальному приміщенні - комори для зберігання продуктів, м’ясний та рибний цех. Між поверхами встановили вантажний ліфт, який доправлятиме продукти зі сховища на кухню.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпропетровській області завершилось будівництво ще однієї амбулаторії.

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Велике будівництво
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