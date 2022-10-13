RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Покров Пресвятой Богородицы: не нарушайте этот запрет, ибо навлечете беду на целый год

Фото: Будет ли выходной на Покров (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

14 октября 2022 украинцы отметят важный религиозный праздник - Покров Пресвятой Богородицы, который связан со многими традициями и запретами. В этот день вспоминаются события 910 года, когда Дева Мария явилась жителям Константинополя и оградила их от врага во время осады.

Что известно о суровых табу на праздник – читайте ниже в материале Styler.

Что строго запрещено делать на Покров

Пожалуй, самый строгий запрет праздника – не грустить. Считается, что плохое настроение и уныние могут сопровождать вас в течение следующего года. И наоборот – чем веселее вы проведете праздник, тем счастливее будете.

Также нельзя в этот день отказывать другим в гостеприимстве. Если к вам пришли гости – угостите их побогаче и сытнее. Считается, чем пышнее стол вы накроете – тем больше изобилия вас будет ждать в течение следующего года.

Также 14 октября запрещено:

  • тяжело работать, убирать, стирать, готовить сложные блюда, заниматься ремонтом, строительством,
  • ругаться, ссориться, злословить, желать кому-то зла,
  • злоупотреблять спиртным,
  • одалживать или просить деньги взаймы,
  • девушкам нельзя отказывать сватам - иначе жениха бедняга будет ждать еще три года,
  • стричь волосы, ногти, бороду, а также мыться – все это стоит сделать накануне.

Традиции праздника

Для украинцев Покров был важным осенним праздником, связанным с завершением полевых работ и началом зимы. Когда-то на Покров впервые протапливали печь, утепляли дом, заканчивали выпас скота.

Избавлялись в этот день от старья: сжигали соломенные матрасы, старую одежду, обувь. Такой обряд должен был облегчить "ходьбу через зиму".

Детей обливали водой через решето, чтобы не болели.

Начиная с праздника, молодежь собиралась по домам на вечерницы. К девушкам ссылали старост, а будущие невесты просили у Богородицы хорошего жениха, говорили: "Мать - Покровонька, покрой Матерь сырую Землю и меня молодую".

Также с Покрова начинались свадьбы. А чтобы семейная жизнь была удачной, молодые люди шли в церковь и ставили свечу у иконы.

Еще важно на 14 октября простить всех людей, на которых вы обижены. Это даст вам избавление от негатива, привлечет в жизнь хороших людей, события и настроение.

Раньше мы писали, когда в Украине наступит холодная осень, придут первые морозы и снег.

Также читайте, будет ли 14 октября выходной, когда кроме Покрова отмечают государственный праздник День защитников и защитниц Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
святаПраздники в Украине