Покров Пресвятой Богородицы: не нарушайте этот запрет, ибо навлечете беду на целый год

Что строго запрещено делать на Покров

Пожалуй, самый строгий запрет праздника – не грустить. Считается, что плохое настроение и уныние могут сопровождать вас в течение следующего года. И наоборот – чем веселее вы проведете праздник, тем счастливее будете.

Также нельзя в этот день отказывать другим в гостеприимстве. Если к вам пришли гости – угостите их побогаче и сытнее. Считается, чем пышнее стол вы накроете – тем больше изобилия вас будет ждать в течение следующего года.

Также 14 октября запрещено:

тяжело работать, убирать, стирать, готовить сложные блюда, заниматься ремонтом, строительством,

ругаться, ссориться, злословить, желать кому-то зла,

злоупотреблять спиртным,

одалживать или просить деньги взаймы,

девушкам нельзя отказывать сватам - иначе жениха бедняга будет ждать еще три года,

стричь волосы, ногти, бороду, а также мыться – все это стоит сделать накануне.

Традиции праздника

Для украинцев Покров был важным осенним праздником, связанным с завершением полевых работ и началом зимы. Когда-то на Покров впервые протапливали печь, утепляли дом, заканчивали выпас скота.

Избавлялись в этот день от старья: сжигали соломенные матрасы, старую одежду, обувь. Такой обряд должен был облегчить "ходьбу через зиму".

Детей обливали водой через решето, чтобы не болели.

Начиная с праздника, молодежь собиралась по домам на вечерницы. К девушкам ссылали старост, а будущие невесты просили у Богородицы хорошего жениха, говорили: "Мать - Покровонька, покрой Матерь сырую Землю и меня молодую".

Также с Покрова начинались свадьбы. А чтобы семейная жизнь была удачной, молодые люди шли в церковь и ставили свечу у иконы.

Еще важно на 14 октября простить всех людей, на которых вы обижены. Это даст вам избавление от негатива, привлечет в жизнь хороших людей, события и настроение.