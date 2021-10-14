Покрова Пресвятої Богородиці: душевні красиві привітання зі світлим святом

Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці у листівках і віршах, прозі та відео

***

Як вороги колись палили

Константинополя жита -

Покрови хусткою накрила

Всіх Богородиця свята.

Коли навколо царство змови

Марнує прожиті літа,

Накриє хусткою Покрови

Нас Богородиця свята.

Молитва з Богом є розмова,

І часто подумки без слів,

А Бога Матері Покрова

Хай вбереже від ворогів.

Від сил кривавих і ворожих,

Що нашу землю гнітять знов,

Хай буде завжди на сторожі

Від Богородиці Покров.

***

У свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

***

***

У день Покрови Пресвятої Владичиці нашої Богородиці хочу від чистого серця побажати вам, щоб її заступництво захистило від усіх земних напастей. Нехай ваша душа буде зігріта чистою любов'ю і надією на благословенні прийдешні часи. Нехай буде з вами віра у світло Божої благодаті і його допомога. Многая літа!

***

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров'я

І благодать з любов'ю!

***

***

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

***

Вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці. Нехай не буде гіркоти та метушні у твоєму житті, нехай до щастя й успіху приводить всякий шлях, нехай тобою рухає сила добродушності та милосердя, хай у відповідь на молитви твої небеса шлють благо і радість.

***

***

В день Покрови бажаю сердечно,

Щоб ти був щасливий безмежно.

Нехай Богородиця від бід вкриє

І на краще долю твою влаштує.

На все нехай буде Божа воля,

Щасливою буде твоя доля!

***

Хай Матір Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу й процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов в сім'ї,

Щоб поруч вірні друзі лиш були!

***

***

Нехай Мати Божа укриває вас своїм покровом і жодне на землі горе і нещастя не торкнеться вас. З'явилася вона в день Покрови, явивши свою любов до людей - так і завжди буде захищати нас.

***

Пречиста Свята Покрово –

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!

***

***

Зі святом! Нехай світло наповнить ваші оселі, щоб звучали в їх стінах щасливі голоси і дзвінкий сміх, світилися посмішки. Нехай Пресвята Богородиця чує ваші молитви, оберігаючи від поганих звісток і напастей.

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!

Ти оповий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Вкраїну,

Не дай їй впасти знов на коліна.

Народ наш просить захисту в Тебе,

Бо Ти - Цариця Землі і Неба,

Прийми нас ще раз під свій Покров,

Вкотре благаємо Тебе ми знов.

Ти захисти нам Матір-Вкраїну,

Не дай зробити з неї руїну,

З колін підвестись нам поможи,

Вкраїну вільну нам збережи.

***

***

***