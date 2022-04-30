Як пофарбувати волосся в домашніх умовах: ці поради врятують від невдач

Вибираємо фарбу

Пі покупці фарби зверніть увагу на термін придатності. І пам'ятайте - картинка на коробці не завжди показує бажаний колір, тому потрібно орієнтуватися на номери.

"Чим вище цифра, тим світліше колір. Наприклад: від 8 до 11 йдуть світлі відтінки, 7,6, 5 - темні, а 4, 3, 2, 1 - до чорних. Тому дуже часто клієнти, вибравши "шоколад" 4/0 виходять дуже чорними. Хоча на упаковці колір мав назву "світлий шоколад". Відштовхуйтеся від свого кольору волосся", - радить фахівець.

Власницям світлого або волосся блонд не варто вибирати фарбу з натурально-русявим кольором, може вийти зелений відтінок.

Для темних відтінків варто подбати про те, щоб колір був світліше вашого. Якщо є сивина, взяти дві упаковки фарби. Одну з "00" (це фарба для сивини), наприклад, 4/00, а другу з необхідним відтінком – 4/7 (шоколад).

Фарба може погіршити стан волосся, якщо не вгадати з кольором і відтінком оксиданта. Також є ризик перетримати фарбу, якщо відразу нанести її на кінчики раніше пофарбованого або освітленого волосся.

Як фарбувати волосся будинку

Найкраще це робити у ванній кімнаті. Одягнутися в те, що не шкода, купити в аптеці рукавички, в яких буде зручно. Приготувати якусь мисочку, крім металевої.

"Зубна щітка - не найкращий варіант для фарбування. Купіть професійну щіточку, яка прослужить вам багато років. Також вам потрібен гребінець з хвостиком", - додає Веретельник.

Покрокова процедура фарбування

1. Перед фарбуванням потрібно ретельно розчесати волосся. Після нанесення фарби розчісувати не можна, можна пошкодити волосся.

2. Починайте наносити з потилиці та рухатися знизу вгору, бо там найнижча температура голови, особливо якщо це блонд або світлі відтінки.

3. Спочатку нанесіть фарбу на корені, а потім на кінці. Тримайте фарбу 35 хвилин, якщо є сивина – то можна і 45 хвилин.

"Також важливий нюанс. Фарба фарбу не освітлює. Тобто, якщо ви темний шоколад 4/0, а взяли попелястий блонд 10/16 і нанесли, то запевняю вас – ви світліше не станете", - додає перукар.

Як змивати фарбу

Якщо ви забруднили фарбою лоб або шкіру на обличчі – візьміть ватний диск з перекисом і легенько протріть.

Фарбу потрібно змивати теплою водою, два рази нанести шампунь спочатку на долоню, а потім втерти в коріння і спінити.

Далі ретельно змити, віджати волосся і нанести кондиціонер на ту частину, яка береться у хвіст. Якщо волосся коротке - то на кінчики. Потримати 2-3 хвилини.

Після фарбування можна зробити укладку феном, але нанести Термозахист або флюїд для кінчиків волосся.