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Поклонська раптово заговорила українською, театрально зачитавши вірші Скрябіна

Автор: Світлана Мащенко

Наталія Поклонська, скандальний екс-"прокурор Криму" і новоспечений посол РФ в Кабо-Верде, раптово заговорила українською. Мало того, вона ще й продекламувала вірші на пісню "Люди, як кораблі" Кузьми Скрябіна, який би точно не зрадів такій "честі".

Відео Поклонська розмістила у своєму Instagram.

У кадрі скандальна "прокурор" розмістила кілька своїх фото, на які наклала голосовий супровід.

У коментарях шанувальники Наташі припустили, що, мабуть, Крим скоро повернеться в Україну, раз вона згадала рідну мову:

  • Сумує по Україні. Можна зрозуміти.
  • Мабуть, Крим незабаром все-таки повернеться в Україну
  • Епта, на рідній заговорила! Потроху доходить...
  • Скучили по Україні?

Поклонську в Україні вважають зрадницею і працюють над її екстрадицією

Наталія Поклонська до окупації Криму працювала в українській прокуратурі, але в момент захоплення півострова зрадила присязі і почала співпрацювати з окупантами.

Після вона була призначена "прокурором Республіки Крим" і вела ряд резонансних справ. Зокрема домагалася закриття Меджлісу кримськотатарського народу і кримінального переслідування його лідерів Рефата Чубарова, Мустафи Джемілєва і Ахмета Чийгоза, а також режисера Олега Сенцова.

У вересні 2016 року вона стала стати депутатом Державної Думи Росії від пропутінської партії "Єдина Росія".

А в жовтні 2021-го Володимир Путін відправив її послом в Республіку Кабо-Верде - архіпелаг з 18 дрібних і середніх островів на відстані близько 600 км від африканського берега.

Відразу після призначення Поклонської послом МЗС України заявив, що домагатиметься її видачі.

Раніше ми писали, що у соцмережах висміяли Поклонську, яка привітала росіян верхи на коні.

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Наталья Поклонская