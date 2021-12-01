Поклонська раптово заговорила українською, театрально зачитавши вірші Скрябіна

У кадрі скандальна "прокурор" розмістила кілька своїх фото, на які наклала голосовий супровід.

У коментарях шанувальники Наташі припустили, що, мабуть, Крим скоро повернеться в Україну, раз вона згадала рідну мову:

Сумує по Україні. Можна зрозуміти.

Мабуть, Крим незабаром все-таки повернеться в Україну

Епта, на рідній заговорила! Потроху доходить...

Скучили по Україні?

Поклонську в Україні вважають зрадницею і працюють над її екстрадицією

Наталія Поклонська до окупації Криму працювала в українській прокуратурі, але в момент захоплення півострова зрадила присязі і почала співпрацювати з окупантами.

Після вона була призначена "прокурором Республіки Крим" і вела ряд резонансних справ. Зокрема домагалася закриття Меджлісу кримськотатарського народу і кримінального переслідування його лідерів Рефата Чубарова, Мустафи Джемілєва і Ахмета Чийгоза, а також режисера Олега Сенцова.

У вересні 2016 року вона стала стати депутатом Державної Думи Росії від пропутінської партії "Єдина Росія".

А в жовтні 2021-го Володимир Путін відправив її послом в Республіку Кабо-Верде - архіпелаг з 18 дрібних і середніх островів на відстані близько 600 км від африканського берега.

Відразу після призначення Поклонської послом МЗС України заявив, що домагатиметься її видачі.