Складно, але можливо. Чи доб'ється Україна екстрадиції Наталії Поклонської з Кабо-Верде

Президент Росії Володимир Путін 13 жовтня призначив колишнього так званого "прокурора Криму" Наталію Поклонську послом в африканській країні Кабо-Верде. Міністерство закордонних справ України відразу ж заявило, що буде домагатися її екстрадиції.

Чи можливий такий розвиток подій, - нижче в матеріалі РБК-Україна .

Поклонська працювала на окупантів у Криму

Поклонська до окупації Криму працювала в українській прокуратурі, але в момент захоплення півострова зрадила присязі і почала співпрацювати з окупантами. Росіяни призначили її "прокурором Республіки Крим" і доручили вести резонансні кримінальні процеси проти незгодних з окупацією кримчан. Саме Поклонська домагалася закриття Меджлісу кримськотатарського народу і кримінального переслідування його лідерів Рефата Чубарова, Мустафи Джемілєва та Ахмета Чийгоза, а також режисера Олега Сенцова.

У вересні 2016 року на незаконно організованих виборах в Криму їй вдалося обратися і стати депутатом Державної Думи Росії від провладної партії "Єдина Росія".

Термін її депутатських повноважень завершився в жовтні поточного року, і Путін вирішив відправити її послом до Кабо-Верде - це віддалена острівна держава біля берегів Африки в Атлантичному океані. Це рішення екс-"прокурор Криму" назвала для себе "великою честю і відповідальністю".

Республіка Кабо-Верде, відома також як "Острови Зеленого мису", отримала незалежність від Португалії тільки в 1975 році. До її складу входить архіпелаг з 18 дрібних і середніх островів на відстані близько 600 км від африканського берега.

Українські прокурори про видачу Поклонської з Кабо-Верде

Відразу після призначення Поклонської послом МЗС України заявив, що домагатиметься її видачі.

"Вона знаходиться під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії. Сховатися не вийде навіть в Африці", - заявив РБК-Україна спікер відомства Олег Ніколенко.

Він також додав, що українське МЗС вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської.

Чинне керівництво прокуратури АР Крим менш оптимістичне в цьому питанні. Там звертають увагу, що посли захищені Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 1964 року.

Стаття 29 цього документа говорить, що "особа дипломатичного агента недоторканна. Він не підлягає арешту або затриманню в якій би то не було формі".

"Віденська конвенція забороняє видавати дипломатів. Але ми однозначно будемо піднімати питання про направлення запиту до Кабо-Верде про правову допомогу для вручення їй підозри і повісток", - повідомив РБК-Україна прокурор АРК Ігор Поночовний.

Він також зазначив, що Поклонська є фігуранткою кримінальних проваджень, які стосуються незаконної заборони Меджлісу та кримінального переслідування Олега Сенцова. Їй також заочно пред'явлено підозру в державній зраді.

Водночас прокурор АРК зазначив, що рішення українських судів про заочний арешт підозрюваної ще не отримані.

За прикладом екстрадиції венесуельського дипломата

Поночовний також повідомив, що українські правоохоронці мають намір вивчити обставини видачі владою Кабо-Верде дипломатичного спецпредставника Венесуели Алекса Сааба. Незважаючи на свій статус, в жовтні він був екстрадований до США.

"Щодо екстрадиції Поклонської нам треба відпрацьовувати це питання з МЗС і з Офісом генпрокурора і вивчити ту практику, яка сталася з представником Венесуели, якого Кабо-Верде видало. А саме вивчити, який у нього був статус", - зазначив прокурор.

За його словами, якщо буде хоч "найменша зачіпка" для видачі Поклонської, то Україна буде цього домагатися.

Зазначимо, українська сторона розглядає її як громадянку України, з березня 2014 року вона перебуває в розшуку. У березні 2020 року Херсонський суд видав дозвіл на її затримання.