Прихильниця Путіна-Доліна не розуміє, чому її не пускають в Україну: "Крим - це російська територія"

Російська співачка Лариса Доліна щиро дивується, чому їй заборонили в'їзд в Україну. Виконавиця давно підтримує політику Володимира Путіна і анексію Криму, яку вона підтримала двома руками.

Долина не розуміє

За словами Доліної, вона не знала, що після поїздки в Крим їй заборонять в'їзд в Україну. Вона дуже засмучена тим, що не може потрапити "в своє місто Одесу".

"Я не можу потрапити в Одесу на кладовищі, там поховані мої бабусі і дідусі. Одеса мене завжди підживлювала. У мене вже стільки років немає такої можливості", - повідомила артистка.

Доліна повідомила, що не поїхати в Крим вона не могла.

"Я не знала, що так трапиться. Не поїхати в Крим я не могла, тому що я теж вважаю, що Крим – це все-таки російська історія. Далі не буду заглиблюватися. Якби я не була з цим згодна, я б не поїхала туди. Але я не знала, що це виллється в те, у що виллється: мені заборонять в'їзд в Україну", - заявила виконавиця.

Також Доліна сказала, що не переживає, що їй заборонений в'їзд в інші міста України, а ось за Одесу їй прикро.

Співачка підтримує Путіна

У 2003 році співачка вступила в пропутінську партію "Єдина Росія".

У березні 2015 року вона виступила разом з президентом РФ на Красній площі на концерті, присвяченому річниці анексії українського півострова Крим. У цьому ж році Долина вирушила на півострів з концертами.

З 2018 року їй заборонено в'їзд в Україну.