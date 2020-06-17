До охорони правопорядку на Банковій заступили нацгвардійці та поліція

Фото: поліція (РБК-Україна)

У центрі Києва посилили заходи безпеки

У середу, 17 червня, на вулиці Банковій у Києві заплановані масові заходи. До охорони правопорядку вже заступили поліцейські та військові Національної гвардії.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

"Ми не виключаємо, що учасники заходів можуть вдаватися до заздалегідь спланованих агресивних дій. Тому звертаємося до всіх із проханням дотримуватися вимог чинного законодавства, діяти в правовому полі та реалізовувати своє право на зібрання виключно мирним шляхом", - повідомили в Нацполіції.

Водночас, в Нацполіції звернулися до представників засобів масової інформації бути обережними під час висвітлення подій на цих заходах і у випадку виникнення небезпечних ситуацій - звертатися за допомогою до поліцейських.

"Поліція - поза політикою. Незалежно від вподобань учасників акції ми будемо діяти в межах своєї компетенції і відповідно реагувати на всі випадки порушення чинного законодавства", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади.

Раніше під Шевченківським судом кілька днів поспіль відбувалися сутички поліції з мітингувальниками.

До цього кілька масових акцій пройшли під Верховною радою і Кабміном.

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Автор: РБК-Україна