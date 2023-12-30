Положите эти вещи в кошелек в новогоднюю ночь, чтобы целый год водились деньги

Новогодний ритуал на богатство - положите это в свой кошелек

Если вы хотите, чтобы деньги всегда были в вашем кошельке, положите в него "счастливую" монетку. Идеально подойдет какая-нибудь копейка, которую вы нашли или вам ее кто-то дал. В новогоднюю ночь тщательно вымойте монетку, чтобы на ней не осталось никакой грязи. В полночь положите ее в бокал, залейте напитком и загадайте желание. Успейте выпить напиток, а монетка должна остаться на дне. Затем переложите ее кошелек и весь год счастье и богатство будут шагать рядом с вами.

Также в новогоднюю ночь вы можете положить в кошелек купюру, которую вам кто-то подарил. Поблагодарите за презент и зарядите свой кошелек богатством. Купюра, которую вам подарили от всей души, принесет немало счастья. Деньги начнут липнуть, словно мухи на мед.

Еще один вариант - лавровый лист. В полночь положите его в бумажник и зарядитесь мощной энергетикой денег. Не доставайте "лаврушку", пусть она пролежит рядом с деньгами круглый год. Приправа будет "притягивать" большие купюры, как магнит.

Если у вас нет купюры или вы не хотите класть в кошелек монетку или лавровый лист, сделайте "счастливую записку". Для этого ритуала возьмите небольшую бумажку и в новогоднюю ночь напишите на ней сумму, которую вы мечтаете заработать в 2024 году. Важно написать еще и то, на что вы планируете потратить эти деньги. Затем положите бумажку в кошелек.