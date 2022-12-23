Положите этот фрукт в "стиралку" и избавитесь от важной проблемы

Где в машинке образовывается плесень

Действительно, плесень может образоваться внутри отсека, куда вы кладете моющие средства. Причиной является наличие влаги и скопление остатков порошка и кондиционера для белья.

Благодаря фрукту с натуральным ингредиентом вы избавитесь от этой проблемы.

Как избавиться от плесени в машинке с помощью лимона?

Все очень просто - вам понадобится сок двух лимонов, два стакана воды и полстакана уксуса, чтобы еще больше усилить эффект. Последний также является чистящим средством, которое удаляет малейшие остатки грязи.

Смешайте все ингредиенты и налейте раствор в бутылку с распылителем, а затем распылите его прямо в отсек для стирки. Оставьте действовать на десять минут.

Затем протрите каждое отделение, стараясь удалить остатки и накипь губкой. Вы также можете помочь себе старой зубной щеткой, чтобы очистить наиболее труднодоступные части этого отделения.

После выполнения этой операции воспользуйтесь возможностью, чтобы также продезинфицировать внутреннюю часть стиральной машины. Мы советуем вам запустить пустой цикл стирки при температуре 90 градусов.

Таким образом, барабан прибора будет сверкать чистотой, и в то же время вы избежите образования плесени в отсеке для порошка. Это простой и быстрый способ почистить стиральную машину.