Положите подушку в это место и ваш сон значительно улучшится

Иногда быстро уснуть - это еще то испытание даже после часов переворачивания с боку на бок в постели. Есть простой способ с подушкой, гарантирующий гораздо лучший сон.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу британского врача Асифа Ахмеда.

Куда положить подушку во время сна

Зачастую при проблемах с засыпанием медики рекомендуют ограничить время перед экраном гаджетов, проверить питание и установить здоровую гигиену сна.

Когда все не помогает, лекарство часто является последним способом. Однако врач говорит, что есть еще один способ, который стоит начать использовать.

Он объяснил, что способ состоит в том, чтобы положить подушку между коленями. Это может уменьшить давление на определенные части тела, которые могут причинять боль ночью.

Приучая свое тело спать таким образом, вы можете облегчить боль в коленях и спине.

Одним из основных преимуществ сна с подушкой между коленями является улучшение положения тела. Когда вы спите на боку, одна нога может упираться в другую, что приводит к смещению верхней части ноги вниз и неправильному положению позвоночника. Впоследствии это может привести к боли в пояснице.

В то время как подушка предотвращает это, поддерживая ноги параллельными, а бедра - в правильном положении, снижая нагрузку на спину и бедра.

Для беременных женщин подушка между бедрами (или между коленями) может обеспечить необходимый комфорт. По мере роста живота сон может становиться все более неудобным. Поэтому такой способ помогает выровнять положение бедер и поясницы, уменьшая дискомфорт. Она также улучшает кровообращение, что способствует профилактике варикозного расширения вен и отеков.

На какой подушке лучше спать

Выбирать себе подушку лучше в зависимости от позы для сна, которую человек предпочитает. Высокая подушка подойдет тем, кто спит на боку.

Важным при правильном сне на подушке является то, что шея и позвоночник должны быть прямыми с естественным изгибом.