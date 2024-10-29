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Пока РФ убивает ракетами детей и взрослых: украинцы вывели в тренды YouTube предательницу Асти

Анны Асти (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинцы продолжают потреблять вражеский контент, пока армия РФ уничтожает наш народ. Доказательством этого может служить список самых прослушиваемых треков на украинском YouTube, в который вошла новая песня уроженки Черкасс, предательницы Анны Асти.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на музыкальный топ видеохостинга "Популярное".

Анна Асти недавно выпустила новую песню, и, похоже, некоторые украинцы не намерены отказываться от ее творчества.

Трек запроданки занял 7-ю позицию в чарте популярной музыки и собрал около полумиллиона прослушиваний.

На четвертой позиции разместился трек российского рэпера Джигана, который родился в Одессе и с 24 февраля 2022 года молчит о геноциде своего народа.

Скриншот

Кто такая Anna Asti

Анна Асти родилась в Черновцах, но для развития карьеры отправилась в Россию, где стала частью дуэта Artik&Asti. В прошлом году стало известно о распаде этого коллектива, и певица решила заняться сольной карьерой.

В Украине остались ее родственники, с которыми она встречалась в начале полномасштабного российского вторжения. Первые дни войны они провели вместе в бомбоубежище, но впоследствии Анна вернулась обратно в Россию, зарабатывать кровавые рубли.

Анны Асти (фото: российские СМИ)

Хотя певица ни разу не прокомментировала ужасы, которые происходят на ее родине, ее позиция становится понятной из-за активной концертной деятельности в РФ и дружбы с артистами, которые поддерживают режим Путина.

В прошлом году российские СМИ распространили информацию о том, что запроданка получила российское гражданство.

Отмечалось, что получить паспорт РФ для скандальной певицы было не сложно, ведь с 2020 года она состоит в браке с российским бизнесменом Станиславом Юркиным.

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