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Показали самое древнее в Украине изображение Благовещения. Этой фреске 1000 лет (фото)

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Пятница 07 апреля 2023 15:03
Показали самое древнее в Украине изображение Благовещения. Этой фреске 1000 лет (фото) Как выглядит самое древнее изображение Благовещения на территории Украины (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

7 апреля ежегодно православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Именно в этот день, по верованиям христиан, архангел Гавриил возвестил Пречистой Марии новость о том, что она родит сына Божия.

Этот эпизод является частым сюжетом на церковных фресках. Самым древним в Украине является изображение Благовещения на фреске в Софии Киевской.

Фотографию фрески опубликовал Первый заместитель генерального директора в Национальном заповеднике "София Киевская" Вадим Кириленко на своей странице Facebook.

Что известно о древней фреске

В Софии Киевской сохранилось 260 кв. м мозаик и около 300 кв. м фресок. Все фрески святыни выполнены по сырой штукатурке разведенными на воде минеральными красками во время строительства собора в XI веке. Изображение Благовещения также датируется этим периодом.

Фрески южного алтаря отражают жизнь Богородицы и ее родителей. Среди них есть и момент Благовещения.

Показали самое древнее в Украине изображение Благовещения. Этой фреске 1000 лет (фото)Изображение Благовещения в Софии Киевской (фото: Facebook/Вадим Кириленко)

На фреске изображены Дева Мария и архангел. Светлый цвет наряда Гавриила указывает на торжественность момента и подчеркивает его внеземной образ. Эксперты отмечают, что эта фреска поражает художественным совершенством и изысканностью.

Мозаика Благовещения в Софии Киевской

Также в соборе есть мозаика Благовещения, она сохранилась даже лучше чем фреска. Изображения также датируют XI в.

"На северном столбе изображен в стремительном шествии благовестник - архангел Гавриил, на южном - Дева Мария с клубком пряжи, которую она готовила для занавеса Иерусалимского храма", - говорится в описании мозаики на сайте Софии Киевской.

Высота изображений Богородицы и архангела Гавриила достигает 2,2 и 2,3 м соответственно.

Показали самое древнее в Украине изображение Благовещения. Этой фреске 1000 лет (фото)Мозаика Благовещения в Софии Киевской (скриншот сайта st-sophia.org.ua)

Ранее мы рассказывали о главных традициях Благовещения.

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София Киевская Благовещение