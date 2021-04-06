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Поки місто задихається в пробках: з'явилося відео з пустого київського метро у локдаун

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 12:19
Поки місто задихається в пробках: з'явилося відео з пустого київського метро у локдаун Колаж РБК-Україна: Метро Києва пустує, поки місто задихається в пробках
Автор: Світлана Мащенко

Метро Києва з 5 квітня закрилося на локдаун, і людей там практично немає і на другий день, навіть в ранковий і вечірній час пік. Потрапити в підземку можуть тільки співробітники критичної інфраструктури за спецперепустками. Тим часом столиця вранці і ввечері задихається в пробках, рівень ДТП зріс, а таксі крутять захмарні тарифи.

З'явилося відео ранкової підземки, зроблене у вівторок, 6 квітня.

На кадрах, зроблених нашим кореспондентом, видно, що вагони фактично порожні - возять по 1-2 пасажирів.

Така ситуація вранці була на "синій" гілці в районі Виставкового центру.

Не густо людей і на пересадочних станціях, де в годину пік зазвичай утворюються затори пасажирів.

На відео нижче - станція "Площа Льва Толстого" і перехід на станцію "Палац спорту".

Сама станція "Палац спорту" також виглядає безлюдно.

Тим часом Київ ранками і вечорами занурюється в кілометрові затори через бажаючих дістатися з дому на роботу і назад.

Так, ввечері 5 квітня через обмеження проїзду в транспорті, великого скупчення авто, на дорогах столиці було багато аварій.

Раніше ми писали, що Київ скував транспортний колапс у перший день локдауну: служби доставки не справлялися, а таксі в чотири рази підняло ціни.

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