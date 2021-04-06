Пока город задыхается в пробках: появилось видео из пустого киевского метро в локдаун
Метро Киева с 5 апреля закрылось на локдаун, и людей там практически нет и на второй день, даже в утренний и вечерний час пик. Попасть в подземку могут только сотрудники критической инфраструктуры по спецпропускам. Тем временем столица утром и вечером задыхается в пробках, уровень ДТП возрос, а такси крутят заоблачные тарифы.
Появилось видео утренней подземки, сделанное во вторник, 6 апреля.
На кадрах, сделанных нашим корреспондентом, видно, что вагоны фактически пустые - возят по 1-2 пассажиров.
Такая ситуация утром была на "синей" ветке в районе Выставочного центра.
Не густо людей и на пересадочных станциях, где в час пик обычно образовываются заторы из пассажиров.
На видео ниже - станция "Площадь Льва Толстого" и переход на станцию "Дворец спорта".
Сама станция "Дворец спорта" также выглядит безлюдно.
Тем временем Киев по утрам и вечерам погружается в километровые пробки из-за желающих добраться из дому на работу и обратно.
Так, вечером 5 апреля из-за ограничений проезда в транспорте, большого скопления авто, на дорогах столицы было много аварий.
Ранее мы писали, что Киев сковал транспортный коллапс в первый день локдауна: службы доставки не справлялись, а такси в четыре раза подняло цены.