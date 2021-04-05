Київ зупинився у кілометрових заторах: які вулиці варто об'їхати

У Києві ввечері 5 квітня утворилися кілометрові затори на дорогах. На дорогах столиці багато аварій, ситуація також ускладнюється новими обмеженнями на проїзд у транспорті.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps .

На лівому березі Києва затори спостерігаються на Броварському проспекті, Харківському та Дарницькому шосе, проспекті Гагаріна, Тепловозній вулиці, проспекті Миколи Бажана та Дніпровській набережній.

У заторах також стоять майже всі центральні вулиці столиці. Проїхати буде складно мостом Метро, а також Південним мостом.

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ також стояв у заторах через нові карантинні обмеження. Столична влада запровадила проїзд у громадському транспорті тільки за спецперепустками.

Крім того, на тлі нових карантинних обмежень вартість таксі у Києві зросла у декілька разів.