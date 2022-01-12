Пошук власника курорту в Карпатах вивів Майкла Щура на МВС: "ось чому такі ціни і такий сервіс"

"Після попереднього посту почав цікавить горою Тростян. Я навіть уявити собі не міг, що вийду на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Швидко ми дісталися до верхівки, правда? От би так підйомники на Тростяні працювали!"- йдеться в публікації.

Відомий ведучий уточнив, що база - "не прямо його", а призначена для тренування українських олімпійців.

Так, на горі Тростян знаходиться навчально-спортивна база олімпійської підготовки "Динамо", підйомник там - з вартістю скіпаса на день 900 гривень - належить Львівській обласній організації ФСТ "Динамо", яку очолює начальник Львівської обласної поліції Василь Віконський.

фото: facebook.com/michael.shchur.3

Хоча на сайті Львівського ФСТ "Динамо" і є інформація про базу, чи проводяться там насправді тренування спортсменів - не ясно.

Управляє базою на горі Тростян в.о. директора Олександр Володимирович Антоненко, а форма власності у бази - "колективна".

В описі на сайті вказуються дані про пропускну здатність - підйомники 1791 / готель 160 / траси 2600, а середня кількість відвідувачів на день - 840 людей.

У розділі про ціноутворення у вкладці сайту є ціни на готелі та підйомники "Динамо" за минулий рік, але не за нинішній.

"Але у підйомника є. І вони затверджені Адміністрацією", - пише Майкл Щур, при цьому закликавши користувачів мережі розповісти, чи дають там чеки в касі відвідувачам.

Примітно, що на ресурсі також представлений останній звіт - аж за 2015 рік, з планом річних закупівель - послуги з утримання будівель Львівської організації - і сумарна ціна вказується 955 394 гривень.

фото: facebook.com/michael.shchur.3

"А тепер задача. Скіпас на 1 день на базі МВС на горі Тростян коштує 900 грн. На сайті Динамо написано, що середня кількість відвідувачів на день 840. Питання: за скільки днів Тростян заробить 950 тисяч гривень? Нагадую 950 тис - це бюджет закупівель Львівського "Динамо" у 2015-му році. Крім Тростяна у них там ще є Спорткомплекс, Палац спорту, басейн, база зимових видів спорту у Львові, і база відпочинку у Моршині. Отже, скільки днів?"- йдеться в публікації.

Майкл Щур тут же додав, що за його оцінками - десь за пару зимових вік-ендів можна зібрати мільйон.

"Чому я оце за Тростян взявся? Хотів дізнатись, хто власник. І тепер знаю. Власник - МВС. І тепер я розумію, чому такі ціни і такий сервіс. Цікаво чи знає голова фізкультурно-спортивного товариства Динамо Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, що у власності його організації є Тростян? Цікаво чи знає скільки там насправді заробляють?" - зазначає журналіст.

фото: facebook.com/michael.shchur.3